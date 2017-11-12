12.11.2017 17:32 'Flynn ya da başka biri Gülen'in iadesi için güvence vermedi'

Başbakan Binali Yıldırım, CNN International'a verdiği röportajında, 'Flynn ya da başka biri bize Gülen'in iadesi için güvence vermedi' dedi. Başbakan Binali Yıldırım, CNN International'a verdiği röportajında, "Flynn ya da başka biri bize Gülen'in iadesi için güvence vermedi" dedi.

ABD'ye ziyaret gerçekleştiren Başbakan Binali Yıldırım, CNN International televizyonuna konuştu. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin, Türkiye'nin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'i İmralı'ya kaçırmak için ABD'nin eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ile pazarlık yapıldığı ve Flynn'a 15 milyon dolar teklif edildiği iddiasını reddetti. Başbakan Yıldırım, "Flynn ya da başka biri bize Gülen'in iadesi için güvence vermedi. Muhatabımız ABD hükümetidir" dedi.

Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi için Washington'a iletilen kanıtların "yeterince güçlü bulunmadığı" ifadelerine değinen Başbakan Yıldırım, "15 Temmuz'da biz bir darbe girişimi yaşadık. Bir benzeri 11 Eylül'de ABD'de yaşandı. ABD saldırıya uğradığında ilk yardım önerisi yapan ülkelerden biri Türkiye'ydi. Afganistan'a asker yolladı. ABD 'Bu saldırının arkasında El Kaide var' dediğinde, kimse 'Bu konuda elinizde kanıt var mı?' diye sormadı" ifadelerini kullandı.



"MUHATABIMIZ ABD HÜKÜMETİ"

Başbakan Yıldırım, Flynn'ın Türkiye hükümeti ile birlikte çalıştığı için FETÖ elebaşı Gülen'in Türkiye'ye teslim edilmesine ilişkin bir beklentinin olup olmadığına yönelik soruya, Gülen'in sınır dışı edilmesine ilişkin bir sinyal almadıklarını belirterek, Trump'la birlikte beklentinin de azaldığını dile getirdi. Yıldırım, "Flynn ya da bir başkası bize Gülen'in iadesi için güvence vermedi. Muhatabımız Flynn değil, ABD hükümetidir. İki ülkenin Adalet Bakanlıkları bu konuda görüşüyorlardı ve hala öyleler" açıklamasını yaptı.



