Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Florida'da kasırgada 4 kişi öldü
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Florida'da kasırgada 4 kişi öldü

ABD'nin Florida kentinde etkisini giderek arttıran Irma Kasırgası, 4 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

ABD'nin Florida kentinde etkisini giderek arttıran Irma Kasırgası, 4 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.
Irma Kasırgası, Florida'da giderek etkisini arttırmaya devam ediyor. Saatte 210 kilometre hızla ilerleyen kasırga, 4 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Florida Valisi Rick Scott, sahil şeridi Tampa ve St. Petersburg, Miami gibi şehirlere de kasırganın etkili olduğunu vurgulayarak, "Batı kıyısından çok endişe duyuyorum. Vatandaşlarımızın hayatı bizim için çok önemli. Her türlü tedbiri aldık ve almaya devam ediyoruz. Umarım can kaybı yaşamayız, kötü haberler almayız. Florida'daki herkes için dua edin" dedi. Scott, 1.4 milyondan fazla evin elektriksiz kaldığını bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump ise Alabama, Georgia, Kuzey Carolina ve Tennessee valileri ile görüşerek bilgi aldı.
Irma Kasırgası, Karayipler'deki Turks ve Caicos adalarında başlayarak, Küba'ya doğru ilerlemişti. Yetkililer kasırga sonucu hayatını kaybedenlerin sayısını 26 olarak açıklamıştı. Kasırganın bölgedeki İngiltere'ye ait Virjin Adaları'nı vurması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmişti. Hollonda Saint Martin Adası'nda Irma Kasırgası nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmıştı. Kasırganın Küba'dan Florida'ya doğru ilerlemesinin ardından yaklaşık 5.6 milyon kişi bölgeden tahliye edildi.
Florida, ABD'nin gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 5'ini oluşturan ekonomisiyle büyük turizm merkezi olan üçüncü en kalabalık eyaleti konumunda bulunuyor. Kasırganın ABD'ye milyarlarca dolar zarar vermesi bekleniyor. Alt yapı ve enerji hatlarının bir kısmının tamamen çökebileceği ve ülkenin yeniden inşa etmek zorunda kalacağı belirtiliyor.
(Hasan Çelik/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Florida'da kasırgada 4 kişi öldü
'İyi takım geliyor'
Teröristin öldürüldüğü yerde 3 sığınak bulundu
Kılıçdaroğlu, Çankaya'da park açılışına katıldı
Kütahya'da orman yangını sürüyor
Otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Alman Schulz yine Türkiye'yi diline doladı
Alman Schulz yine Türkiye'yi diline doladı
Yıldırım at sırtında halkı selamladı
Yıldırım at sırtında halkı selamladı
PKK'lılar AK Parti'li üyenin dayısını öldürdü!
PKK'lılar AK Parti'li üyenin dayısını öldürdü!
Erdoğan: Parlak beyinlerimizi Batı'ya kaptırıyoruz
Erdoğan: Parlak beyinlerimizi Batı'ya kaptırıyoruz
'Yunanistan'a sığınma talebinde bulunan Türk sayısı bine yaklaştı'
'Yunanistan'a sığınma talebinde bulunan Türk sayısı bine yaklaştı'
AK Parti'li meclis üyesinin dayısı teröristlerce öldürüldü
AK Parti'li meclis üyesinin dayısı teröristlerce öldürüldü
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Florida'da kasırgada 4 kişi öldü
Florida'da kasırgada 4 kişi öldü
'İyi takım geliyor'
'İyi takım geliyor'
Teröristin öldürüldüğü yerde 3 sığınak bulundu
Teröristin öldürüldüğü yerde 3 sığınak bulundu
Kılıçdaroğlu, Çankaya'da park açılışına katıldı
Kılıçdaroğlu, Çankaya'da park açılışına katıldı
Kütahya'da orman yangını sürüyor
Kütahya'da orman yangını sürüyor
Otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
Otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
'Türkiye kendi milli trenini yapabilir hale gelecek'
'Türkiye kendi milli trenini yapabilir hale gelecek'
Çalık'tan CHP'li İnce'ye 'Arakan' tepkisi
Çalık'tan CHP'li İnce'ye 'Arakan' tepkisi
Antalya'da ilk yarıda tek gol
Antalya'da ilk yarıda tek gol
12 dev adam Avrupa'ya eda etti
12 dev adam Avrupa'ya eda etti
Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
'2002-2010 arası yüzde 5,7 oranında büyümeyi başardık'
'2002-2010 arası yüzde 5,7 oranında büyümeyi başardık'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English