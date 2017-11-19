Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Flaş sözler! O kadar öğretmene iş bulmamız mümkün değil!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Flaş sözler! O kadar öğretmene iş bulmamız mümkün değil!

Başbakan Binali Yıldırım, 'Üniversitesiz ilimiz kalmadı. Ama fakülteler açılırken, sanki üzerinde yeterince düşünülmemiş. Her yıl 100 bin öğretmen mezun oluyor. Devlet olarak ne onlara, ne diğer üniversite mezunlarının hepsine iş bulmamız mümkün değil' dedi.

Başbakan Binalı Yıldırım, yeni eğitim ve sınav sistemi ile üniversite mezunu işsiz öğretmenler konusunda çok çarpıcı açıklamalar yaptı. 

En dikkat çekici sözleri ise her gün atama bekleyen öğretmenlik mezunlarıyla ilgili oldu Yıldırım'ın: "Üniversitesiz ilimiz kalmadı. Ama fakülteler açılırken, sanki üzerinde yeterince düşünülmemiş. Her yıl 100 bin öğretmen mezun oluyor. Devlet olarak ne onlara, ne diğer üniversite mezunlarının hepsine iş bulmamız mümkün değil. Dünyanın hiçbir yerinde de her üniversite mezununa devlet iş vermiyor."

VAATLERİ ABARTILI MI? İŞTE CEVABI

Milliyet yazarı Abbas Güçlü'ye konuşan Başbakan Yıldırım, eğitime yönelik vaatlerini abartılı bulanlara, “Bekleyin görün, bugüne kadar, söylediklerimin hep arkasında durdum. Hiçbir işimi de yarım bırakmadım. Tekli eğitimden yabancı dile, 24 kişilik sınıflardan burslara, teknoloji sınıflarından işsizliğe ne söylediysek, hepsini bir bir yerine getirdik, getirmeye de devam edeceğiz” dedi.

ÖĞRETMENLER DE VELİLER DE DEĞİŞİKLİKTEN BIKTI

Milliyet'in eğitimci yazarı Abbas Güçlü'ye konuşan Yıldırım'ın, “Keşke bu görüşmeyi daha önce yapsaydık, sınavlarla ilgili bazı şeyler çok daha farklı olabilirdi. Ama şu an yeni bir değişikliği hiçbirimiz kaldıramayız. Öğrenciler de veli ve öğretmenler de değişiklikten bıktı” sözleri de dikkat çekti.

İşte Başbakan Yıldırım'ın sözlerinden bazı satır başları:

SINAVLARI TÜMDEN KALDIRALIM DEDİK AMA OLMADI

- Sınavları tümüyle kaldıralım, çocuklarımızı bu kadar bunaltmayalım dedik. İlgili arkadaşlar henüz erken olduğunu söyledi ama ölçme değerlendirme ve not sisteminde istenilen noktaya gelindiğinde bu da olacak.

- Sınava girmeyi zorunlu olmaktan çıkardık. Kaç kişi girmek ister, tahminde bulunmak mümkün değil. Ama bildiğimiz bir şey var ki 600 civarındaki proje okula 120-130 bin civarında öğrenci alacağız. Peki, geri kalanlar açıkta mı kalacak? Hayır. Onları da en çok istedikleri okullara, oturdukları bölgeye, istek sıralarına ve puanlarına göre yerleştireceğiz. Kimine çok tercih hakkı, kimine az şans diye bir şey olmaz. Adaleti sağlayacağız.

HER YIL 100 BİN ÖĞRETMENE İŞ BULAMAYIZ

- Üniversitesiz ilimiz kalmadı. Ama fakülteler açılırken, sanki üzerinde yeterince düşünülmemiş. Her yıl 100 bin öğretmen mezun oluyor. Devlet olarak ne onlara, ne diğer üniversite mezunlarının hepsine iş bulmamız mümkün değil. Dünyanın hiçbir yerinde de her üniversite mezununa devlet iş vermiyor. Peki, işsiz mi kalsınlar? Hayır! Daha iyi planlama yapmalıyız, meslek yelpazesini genişletmeliyiz ki bir yandan istihdam fazlası varken, öte yandan kalifiye elaman eksikliği yaşanmasın!

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARININ BOŞ KALMASI

- Üniversite kontenjanlarının boş kalması kabul edilemez. Üniversitelerin görevi, gençlerimize istedikleri alanlarda eğitim olanağı sunmaktır. İşini severek yapan daha istekli, daha başarılı olur. Üniversiteler sadece meslek değil, her alanda donanım da sağlamalı, vizyon da vermeli girişimci de yetiştirmeli ki gençler, sadece devletten iş bekler hale gelmesin...

Üniversite kontenjanlarımız, liseden mezun olanlardan daha fazla. Birikimi erittiğimizde, her öğrencinin gireceği bir yer olacak.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Dakikalar içinde binlerce liralık cep telefonunu çaldılar
Balın rengi ne anlatır ?
Canan Karatay'dan 'kolesterol' çıkışı
Los Angeles'ta Trump protestosu
Tam 2.5 ton sahte rakı ele geçirildi
Maymunlar yolun karşısına böyle geçti
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Arap general: İsrail kardeş ülke Amerika ise...
Arap general: İsrail kardeş ülke Amerika ise...
Merkez Bankası'ndan flaş döviz hamlesi!
Merkez Bankası'ndan flaş döviz hamlesi!
Erdoğan'dan NATO'ya: Bazı yanlışları sadece aptallar değil, alçaklar yapar
Erdoğan'dan NATO'ya: Bazı yanlışları sadece aptallar değil, alçaklar yapar
Başakşehir Galatasaray'ı dağıttı! 5-1
Başakşehir Galatasaray'ı dağıttı! 5-1
Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti
Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti
Designated Survivor adlı Amerikan dizisinde FETÖ rezaleti
Designated Survivor adlı Amerikan dizisinde FETÖ rezaleti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Dakikalar içinde binlerce liralık cep telefonunu çaldılar
Dakikalar içinde binlerce liralık cep telefonunu çaldılar
Balın rengi ne anlatır ?
Balın rengi ne anlatır ?
Canan Karatay'dan 'kolesterol' çıkışı
Canan Karatay'dan 'kolesterol' çıkışı
Los Angeles'ta Trump protestosu
Los Angeles'ta Trump protestosu
Tam 2.5 ton sahte rakı ele geçirildi
Tam 2.5 ton sahte rakı ele geçirildi
Maymunlar yolun karşısına böyle geçti
Maymunlar yolun karşısına böyle geçti
Müze gibi ev
Müze gibi ev
İçme suyu borusu patladı
İçme suyu borusu patladı
Fenerbahçe'den transfer harekatı
Fenerbahçe'den transfer harekatı
Fren, boşaldı, faciadan dönüldü
Fren, boşaldı, faciadan dönüldü
Antalya açıklarında deprem
Antalya açıklarında deprem
Kadın hırsız konserde 9 telefon ve 2 cüzdan çaldı
Kadın hırsız konserde 9 telefon ve 2 cüzdan çaldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English