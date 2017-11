Flaş sözler! O kadar öğretmene iş bulmamız mümkün değil!

Başbakan Binalı Yıldırım, yeni eğitim ve sınav sistemi ile üniversite mezunu işsiz öğretmenler konusunda çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

En dikkat çekici sözleri ise her gün atama bekleyen öğretmenlik mezunlarıyla ilgili oldu Yıldırım'ın: "Üniversitesiz ilimiz kalmadı. Ama fakülteler açılırken, sanki üzerinde yeterince düşünülmemiş. Her yıl 100 bin öğretmen mezun oluyor. Devlet olarak ne onlara, ne diğer üniversite mezunlarının hepsine iş bulmamız mümkün değil. Dünyanın hiçbir yerinde de her üniversite mezununa devlet iş vermiyor."

VAATLERİ ABARTILI MI? İŞTE CEVABI

Milliyet yazarı Abbas Güçlü'ye konuşan Başbakan Yıldırım, eğitime yönelik vaatlerini abartılı bulanlara, “Bekleyin görün, bugüne kadar, söylediklerimin hep arkasında durdum. Hiçbir işimi de yarım bırakmadım. Tekli eğitimden yabancı dile, 24 kişilik sınıflardan burslara, teknoloji sınıflarından işsizliğe ne söylediysek, hepsini bir bir yerine getirdik, getirmeye de devam edeceğiz” dedi.

ÖĞRETMENLER DE VELİLER DE DEĞİŞİKLİKTEN BIKTI

Milliyet'in eğitimci yazarı Abbas Güçlü'ye konuşan Yıldırım'ın, “Keşke bu görüşmeyi daha önce yapsaydık, sınavlarla ilgili bazı şeyler çok daha farklı olabilirdi. Ama şu an yeni bir değişikliği hiçbirimiz kaldıramayız. Öğrenciler de veli ve öğretmenler de değişiklikten bıktı” sözleri de dikkat çekti.

İşte Başbakan Yıldırım'ın sözlerinden bazı satır başları:

SINAVLARI TÜMDEN KALDIRALIM DEDİK AMA OLMADI

- Sınavları tümüyle kaldıralım, çocuklarımızı bu kadar bunaltmayalım dedik. İlgili arkadaşlar henüz erken olduğunu söyledi ama ölçme değerlendirme ve not sisteminde istenilen noktaya gelindiğinde bu da olacak.

- Sınava girmeyi zorunlu olmaktan çıkardık. Kaç kişi girmek ister, tahminde bulunmak mümkün değil. Ama bildiğimiz bir şey var ki 600 civarındaki proje okula 120-130 bin civarında öğrenci alacağız. Peki, geri kalanlar açıkta mı kalacak? Hayır. Onları da en çok istedikleri okullara, oturdukları bölgeye, istek sıralarına ve puanlarına göre yerleştireceğiz. Kimine çok tercih hakkı, kimine az şans diye bir şey olmaz. Adaleti sağlayacağız.

HER YIL 100 BİN ÖĞRETMENE İŞ BULAMAYIZ

- Üniversitesiz ilimiz kalmadı. Ama fakülteler açılırken, sanki üzerinde yeterince düşünülmemiş. Her yıl 100 bin öğretmen mezun oluyor. Devlet olarak ne onlara, ne diğer üniversite mezunlarının hepsine iş bulmamız mümkün değil. Dünyanın hiçbir yerinde de her üniversite mezununa devlet iş vermiyor. Peki, işsiz mi kalsınlar? Hayır! Daha iyi planlama yapmalıyız, meslek yelpazesini genişletmeliyiz ki bir yandan istihdam fazlası varken, öte yandan kalifiye elaman eksikliği yaşanmasın!

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARININ BOŞ KALMASI

- Üniversite kontenjanlarının boş kalması kabul edilemez. Üniversitelerin görevi, gençlerimize istedikleri alanlarda eğitim olanağı sunmaktır. İşini severek yapan daha istekli, daha başarılı olur. Üniversiteler sadece meslek değil, her alanda donanım da sağlamalı, vizyon da vermeli girişimci de yetiştirmeli ki gençler, sadece devletten iş bekler hale gelmesin...

Üniversite kontenjanlarımız, liseden mezun olanlardan daha fazla. Birikimi erittiğimizde, her öğrencinin gireceği bir yer olacak.