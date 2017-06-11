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Fiyatı 5 bin TL
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Fiyatı 5 bin TL

Damla taşının gram fiyatı 25 doları buldu. Damla taşıyla yapılan tespihin fiyatı ise 5 bin TL'yi buluyor.

Damla taşının gram fiyatı 25 doları buldu. Damla taşıyla yapılan tespihin fiyatı ise 5 bin TL'yi buluyor.
Rusya ve Ukrayna'da ender olarak bulunan damla taşı, genellikle tespih ve kolye olarak işleniyor. Sarılık ve strese iyi geldiği bilinen damla taşının gram fiyatı 25 dolara kadar çıkıyor.

"NADİR BULUNUYOR"
Gaziantep'te tespih üreten Muhammed İbrahim, damla taşının çok nadir bulunduğunu belirterek, "Damla taşı Ukrayna'da ve Rusya'da ender olarak bulunuyor. Taş ne kadar eskiyse, fiyatı o kadar artıyor. Şu an gramı 25 dolar civarında olan 33'lük bir tespihin tamamı yaklaşık 5 bin TL'ye mal oluyor. Bu taş ne kadar eskiyse o kadar pahalı oluyor" dedi.

"STRESE İYİ GELİYOR"
Damla taşının sarılık hastalığına iyi geldiğini ileri süren İbrahim, "Bu taş ayrıca stres için birebirdir. Damla taşı kehribar tespih alanlar genelde tespihten anlayanlardır. Anlamayanlar tespihe bu parayı vermez. Bizimde müşteri potansiyelimiz genelde tespihten anlayanlar oluyor. Genelde onlar bu fiyata tespih alıyor" diye konuştu.
(Lider Olgun / İHA)

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