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Fiyatı 40 TL'yi gördü
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Fiyatı 40 TL'yi gördü

Bu yıl mezgit fiyatlarındaki artış tıpkı hamsi fiyatlarındaki artış gibi dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde kilosu 30 TL'yi kadar çıkan hamsinin ardından şimdi de iri mezgitin kilogram fiyatı son yılların en yüksek fiyatına ulaşarak 35-40 TL'yi gördü.

Bu yıl mezgit fiyatlarındaki artış tıpkı hamsi fiyatlarındaki artış gibi dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde kilosu 30 TL'yi kadar çıkan hamsinin ardından şimdi de iri mezgitin kilogram fiyatı son yılların en yüksek fiyatına ulaşarak 35-40 TL'yi gördü.
Trabzon'da tezgahlarda az miktarda yerini alan mezgit fiyatıyla vatandaşı ürkütürken, balıkçılarda şimdiye kadar bu kadar yüksek fiyattan mezgit satmadıklarını söylüyor.
Mezgit ve hamsinin yanı sıra diğer balık çeşitlerinin de son yılların en yüksek fiyatı gördüğünü belirten Serdar Korkmaz, "40 yıllık balıkçıyım. 40 yıldır ilk kez fiyatların bu kadar yüksek olduğunu gördüm. Bu sene mezgitin fiyatı 35-40 liraya kadar yükseldi. Lokantalarımız özellikle iri mezgiti tercih etmesi, balığında az olması mezgitin fiyatını yükseltti. Zaten iri mezgit de nadir geliyor. 2 gün önce mezgitin kilosunu 35 liradan sattım o da ancak 3 kilogram kadar gelmişti. Önceki yıllarda bu fiyattan hiç mezgit satmadım. Hamside aynı şekilde Trabzon halkı bu sezon hamsi yiyemedi. Hamsi de az olduğundan kilosu 15-20 liradan aşağı pek düşmedi. Mezgitin ise bu sezon en düşük 12,5 TL'den sattık o da ince küçük mezgitti. Şuanda mezgiti önceki yıllara göre en yüksek fiyatından satıyoruz" dedi.

MEZGİTİN FİYATI KIYMANIN FİYATINI SOLLADI
Uzun yıllar balıkçılık sektörüyle uğraşan Şenol Saraç da mezgitin rekor fiyata ulaştığını belirterek kıymanın fiyatını bile solladığını söyledi. Saraç, "Mezgit, şu an rekor fiyatlara doğru gidiyor. Bugüne kadar mezgitin fiyatının bu kadar yükseleceğini hiç tahmin etmemiştim. Şu an mezgit fiyatı 25 liradan 40 liraya kadar değişiyor. Şimdiye kadar fiyatların bu kadar yüksek olduğu hiç görülmemiştir. Dolar bazında bile bu fiyatlar mümkün değil. Mezgiti ayıkladığında 1 kilosu yarım kilo olur, yani kilosu 70 liraya gelir. Kıyma 35 lira, mezgit kıymanın 2 katı oldu. Vatandaş tezgaha sadece bakıp geçiyor. Mezgitin fiyatını söylemeye utanıyoruz. 35 liraya alıp 40 liraya satacaksın. O da mezgiti ayıklayınca yarı yarıya fire verir, vatandaş bunu nasıl yiyecek ? 5 kişilik bir aile mezgit yiyebilmesi için 100 lira para vermesi lazım" diye konuştu.
(Bekir Koca/İHA)

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