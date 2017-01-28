Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'BBB-'den 'BB+' seviyesine düşürdü, not görünümünü 'durağan'da tuttu.

Fitch Ratings'den yapılan açıklamada, siyaset ve güvenlik konusunda yaşanan gelişmelerin Türkiye'de ekonomik performansı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, "siyasi ortamın dengeye kavuşabilmesi durumunda bile güvenlikle ilgili zorlukların devam edebileceği" ifade edildi.

"Terör saldırılarının devam etmesinin tüketici güvenini ve turizm sektörünü zedelediği" belirtilen açıklamada, "Uzun süren dış zayıflıkları ele alamamak, para birimindeki sert düşüş kapsamında açıkça belli oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.

Fitch, Türkiye ekonomisinin son 5 yılda yüzde 7,1 ortalama büyüme yakaladığının altını çizerek, 2016-2018 arasında ülke ekonomisinin ortalama yüzde 2,3 büyümesinin beklendiğini kaydetti.

DÖVİZ PARİTESİ OLDUKÇA YETERLİ

Açıklamada, ülke ekonomisinin yavaşladığı ve bu nedenle bankaların olumsuz etkilendiği görüşü savunuldu.

Ekonomideki yavaş büyümenin varlıklar üzerinde baskı oluşturduğu belirtilen açıklamada, yeniden finanse etme risklerinin arttığı, buna rağmen döviz likiditesinin kısa dönem fonlamalar için oldukça yeterli olduğu vurgulandı.

Özel sektöre verilen kredilerin gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2012 yılında yüzde 49'dan 2016 sonunda yüzde 68 seviyesine çıktığı duyurulan açıklamada, bunun "yüksek oranda hassasiyet oluşturduğu" ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye'nin kamu borcunun benzer ülkelere kıyasla daha az olduğuna da vurgu yapıldı.

Türkiye'nin kamu açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2016 yılında yüzde 1,6 olduğunun tahmin edildiğine yer verilen açıklamada, kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2016 sonunda yüzde 27,8 çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Merkez Bankasının son haftalarda aldığı para politikası kararlarının bu yıl enflasyon hedefini yakalamak için yeterli olmadığı da öne sürüldü.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bakan Kılıç 'Karbeyaz' ile buluştu
Tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Fas: DEAŞ'ın planlarını bozduk
Suriyeli mültecilerin ABD'ye girişini yasakladı
İstanbul'da batan gemi havadan görüntülendi
'MHP ülkesi ve milleti için inisiyatif almış ve harekete geçmiştir'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Terör örgütü askeri üsse saldırdı! Onlarca ölü var
Terör örgütü askeri üsse saldırdı! Onlarca ölü var
Türkiye'nin sert yanıtına Yunanistan'dan cevap!
Türkiye'nin sert yanıtına Yunanistan'dan cevap!
AVM'de yangın çıktı! Bina boşaltılıyor
AVM'de yangın çıktı! Bina boşaltılıyor
Toplu taşımada yeni dönem genelge 81 ile gönderildi
Toplu taşımada yeni dönem genelge 81 ile gönderildi
Erdoğan'dan FETÖ itirafı! Geç kalmış olabiliriz
Erdoğan'dan FETÖ itirafı! Geç kalmış olabiliriz
Papa ve FETÖ'nün sır görüşmesi arşivden çıktı!
Papa ve FETÖ'nün sır görüşmesi arşivden çıktı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bakan Kılıç 'Karbeyaz' ile buluştu
Bakan Kılıç 'Karbeyaz' ile buluştu
Tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Fas: DEAŞ'ın planlarını bozduk
Fas: DEAŞ'ın planlarını bozduk
Suriyeli mültecilerin ABD'ye girişini yasakladı
Suriyeli mültecilerin ABD'ye girişini yasakladı
İstanbul'da batan gemi havadan görüntülendi
İstanbul'da batan gemi havadan görüntülendi
'MHP ülkesi ve milleti için inisiyatif almış ve harekete geçmiştir'
'MHP ülkesi ve milleti için inisiyatif almış ve harekete geçmiştir'
200. maçına Şenol Güneş Stadyumu'nda çıkacak
200. maçına Şenol Güneş Stadyumu'nda çıkacak
Karayoluna 4 noktada çığ düştü
Karayoluna 4 noktada çığ düştü
TSK'dan hava harekatı: 57 terörist öldürüldü
TSK'dan hava harekatı: 57 terörist öldürüldü
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Porsuk Çayı'nda endişelendiren görüntü
Porsuk Çayı'nda endişelendiren görüntü
Reina canisi itiraf etti: Talimatı Ebu Cihad verdi
Reina canisi itiraf etti: Talimatı Ebu Cihad verdi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English