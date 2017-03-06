Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisinde bu yıl yüzde 2,4, gelecek yıl ise yüzde 2,8 büyüme beklendiğini açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisinde bu yıl yüzde 2,4, gelecek yıl ise yüzde 2,8 büyüme beklendiğini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda, Türkiye ekonomisinde 2017 yılında "ılımlı ekonomik iyileşmenin" beklendiği belirtildi. Raporda büyümenin bu yılın sonunda yüzde 2,4, gelecek yılın sonunda ise yüzde 2,8 oranında gerçekleşmesinin öngörüldüğü kaydedildi. Raporda Türkiye'de enflasyonun ise bu yıl sonunda yüzde 8,0 olarak gerçekleşmesinin, gelecek yıl sonunda yüzde 7,5 seviyesine gerilemesinin öngörüldüğü belirtildi.

Türk lirasının geçen senenin aynı dönemine kıyasla düşük seviyede olduğu ifade edilen raporda, ekonomik aktivitedeki zayıflamanın, ücret baskısının azalan etkisi ve fiyat ayarlamalarının katkısıyla bu yıl enflasyonun azalmasının beklendiği, fakat yine de hedeflenen seviyenin üzerinde kalınabileceği kaydedildi.

