Fitch'ten 'Katar' değerlendirmesi

Fitch Ratings, siyasal krizin Katar'ın 'AA' seviyesinde olan kredi notuna ve 'durağan' görünümüne ani bir etkisinin olmayacağını belirtti.

Fitch Ratings, siyasal krizin Katar'ın "AA" seviyesinde olan kredi notuna ve "durağan" görünümüne ani bir etkisinin olmayacağını belirtti.

Uluslararası derecelendirme kuruluşundan Fitch Ratings bazı Arap ülkelerinin Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmesinin ülkenin ekonomik görünümüne acil etki yapmayacağını açıkladı. Yapılan değerlendirmede, krizin, Katar'ın "AA" seviyesinde olan kredi notuna ve "durağan" görünümüne ani bir etkisinin olmayacağının belirtildi. Krizin devam etmesi durumunda Katar'ın ekonomik ile finansal açıdan ciddi sorunlarla karşılaşabileceğine dikkat çekildi. Açıklamada, sorunların krizin süresine ve kapsamına bağlı bulunduğunun altı da çizildi.

