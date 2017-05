Fitch'ten en yüksek not İzmir'e

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'den sonra, Fitch Ratings de İzmir Büyükşehir Belediyesinin derecelendirme notunu, 'alınabilinecek en yüksek kredi notu' olan 'AAA' olarak belirledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'den sonra, Fitch Ratings de İzmir Büyükşehir Belediyesinin derecelendirme notunu, "alınabilinecek en yüksek kredi notu" olan "AAA" olarak belirledi.

Dünyaca ünlü uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AA+ olan ulusal ölçek kredi notunu, yatırım yapılabilir seviyesinin en üst basamağı olan AAA'ya yükseltti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, artırılan not ile hem Fitch Ratings'ten hem de Moody's'den "alınabilinecek en yüksek kredi notunu" almış oldu.

Şubat ayında yayınlanan Fitch raporunda, küresel finansal krizin uzun vadeli etkisiyle 'AAA' notu alan ülke sayısının son 14 yılın en düşük seviyesinde olduğu vurgulanmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise dünyada aralarında Amerika, Almanya, Norveç ile İsviçre'nin bulunduğu ve sadece 11 ülkenin sahip olduğu 'AAA' notu ile zirveye yerleşti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında İzmir Büyükşehir Belediyesinin Aa3 olan ulusal ölçek kredi notunu en yüksek seviye olan Aaa'ya yükseltmişti.



SAĞLAM EKONOMİK YAPI

Fitch Ratings'in Mayıs 2017 Raporu'nda 'AAA' kredi notunun İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürülebilir güçlü faaliyet performansını ve yüksek faaliyet marjlarının yanı sıra Belediye'nin ihtiyatlı yönetimini de yansıttığını belirtti. Kuruluşun yaptığı açıklamada, "Ulusal kredi derecelendirme notundaki artış, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçmişten günümüze kadar sağlam ekonomik performans sicili ve ılımlı borç seviyelerinden kaynaklanmaktadır" ifadesine yer verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borç ölçütlerinin durağan kalmasının beklenildiği belirtilen raporda, Belediye'nin borcunun cari gelire oranının ortalama yüzde 55 ile dengede kalması beklendiği ifade edildi.



KOCAOĞLU: BAŞARIMIZIN TEYİDİ

Fitch Ratings'in raporunu ve not artışlarını değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, geçtiğimiz yılın Mayıs ayında Moody's tarafından "en yüksek ulusal notu" aldıklarını da hatırlatarak, bu yükseliş ivmesinin, aynı zamanda uyguladıkları mali politikaların başarısının teyidi anlamına geldiğini söyledi. Kocaoğlu, "İlk defa iki derecelendirme kuruluşundan da en yüksek notu alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ulusal uzun vadeli kredi notu basamaklarını teker teker tırmanarak zirveye kadar ulaştı. Kredibilitesi en yüksek kuruluşlar arasına girmek, 'buraya güvenle yatırım yapılabilir' vizesini almakla eş anlamlı. Güven ve istikrar ortamının korunması ve hatta güçlendirilmesi, ekonomimizin ilerlemesi ve refahımızın artmasını sağlayacaktır. Dünyadaki örnekler, 'AAA' kredi notunu kazanmanın çok zor olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bugüne kadar attığımız adımların sağlamlığını göstererek zirvede kalmak adına çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz" dedi.



UCUZ VE UZUN VADELİ FİNANSMANA ERİŞİM İMKANI

Başkan Kocaoğlu, iki derecelendirme kuruluşu tarafından alınan ulusal kredi notunun alınabilecek en yüksek not olduğunu ve bu notun İzmir Büyükşehir Belediyesinin ucuz ve uzun vadeli finansmana erişimini daha da kolaylaştıracağını belirterek şöyle devam etti:

"Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin kredi notlarının ardı ardına düşürüldüğü bu dönemde İzmir'in böyle bir sonuç alması elbette tesadüf değil: Uyguladığımız programlar çerçevesinde kamu maliyesinde güçlü duruşumuzu tavizsiz bir şekilde sürdürmemiz, programlarda öngörülen mali hedeflere ulaşmak için gerektiğinde ölçülü ve zamanlı tedbirleri alabilmemiz, kaynakları etkin, verimli ve yerinde kullanmamız, kritik yapısal reformları hayata geçirmeye devam etmemiz, elde ettiğimiz yüksek büyüme performansıyla beraber finansal borçlanma araçlarını etkin bir biçimde kullanmamız, gerektiğinde ihtiyati adımları atmasını bilmemiz ve kısa vadeli iç finansman kaynaklarından uzun vadeli uluslararası dış finansman kaynaklarına etkin geçiş sağlamamız.. Bunların hepsi, İzmir Büyükşehir Belediyesinin güçlü finans yapısındaki önemli etkenler."



NOTLAR NE ANLAMA GELİYOR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fitch'in bu son artışıyla, 2008 yılından bugüne kadar ulusal uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi görünümleri de dahil olmak üzere, notunu 9 basamak artırmış oldu. Kredi derecelendirme notları değerlendirmesine göre, İzmir'in ulusal kredi notunun yer aldığı 'AAA' kategorisi, temerrüt riskinin en düşük olduğu ve finansal yükümlülüklerini yerine getirmek için en yüksek kapasiteyi temsil ediyor. Bu kapasitenin öngörülebilir olumsuzluklardan etkilenme ihtimali son derece düşük.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi derecelendirme notu ile ülke Hazinesi'nin notu ise aynı. Çünkü derecelendirme kuruluşlarının kriterlerine göre, kurumlara mali durumları çok iyi olsa bile ülke notunun üzerinde not verilmiyor.