Fitch'in büyüme tahminlerini yorumladı

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 'Fitch, Türkiye için büyüme tahminini bir anda 2'ye katladı, yüzde 2,4'ten yüzde 4,7'ye yükseltti. Kuruluş en yüksek revizeyi Türkiye için yaptı. Ekonomimiz şaşırtmaya devam edecek' dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Fitch, Türkiye için büyüme tahminini bir anda 2'ye katladı, yüzde 2,4'ten yüzde 4,7'ye yükseltti. Kuruluş en yüksek revizeyi Türkiye için yaptı. Ekonomimiz şaşırtmaya devam edecek" dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Fitch'in büyüme tahminlerindeki revizeye ilişkin, "İlk çeyrekte yakaladığımız yüzde 5'lik büyümenin uluslararası kuruluşları heyecanlandırdığını görmek bizi mutlu ediyor. Daha önce siyasi davranarak ekonomimizdeki olumlu durumu çarpıtmaya çalışanlar şimdi OVP'den de yüksek bir büyüme tahmin ediyor. Fitch, Türkiye için büyüme tahminini bir anda 2'ye katladı, yüzde 2,4'ten yüzde 4,7'ye yükseltti. Kuruluş en yüksek revizeyi Türkiye için yaptı. Ekonomimiz şaşırtmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

