Fitch 4 Türk bankasının notunu teyit etti

Fitch Ratings, 4 özel Türk bankasının notunu teyit etti.
Fitch Ratings, 4 özel Türk bankasının notunu teyit etti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Garanti, İş Bankası, Akbank ve Yapı Kredi bankalarının kredi notlarını teyit etti. Kuruluş, Garanti ve Yapı Kredi bankalarının notlarını "BBB-", İş Bankası ve Akbank'ın notlarını da "BB+", olarak belirlerken, görünümlerini ise durağan olarak açıkladı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.