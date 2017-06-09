Fitch 4 Türk bankasının notunu teyit etti

Fitch Ratings, 4 özel Türk bankasının notunu teyit etti.

Fitch Ratings, 4 özel Türk bankasının notunu teyit etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Garanti, İş Bankası, Akbank ve Yapı Kredi bankalarının kredi notlarını teyit etti. Kuruluş, Garanti ve Yapı Kredi bankalarının notlarını "BBB-", İş Bankası ve Akbank'ın notlarını da "BB+", olarak belirlerken, görünümlerini ise durağan olarak açıkladı.

