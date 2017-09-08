08.09.2017 11:05 Fıstıkta verim arttı, üreticiyi çalınma korkusu sardı

Bu yıl yüksek verim beklenen Siirt fıstığında, üretici çalınma riskine karşı hasada erken başladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Siirt İl Müdürü İzzet Murat, verimde yüzde 50 artış beklediklerini belirtti. Bu yıl yüksek verim beklenen Siirt fıstığında, üretici çalınma riskine karşı hasada erken başladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Siirt İl Müdürü İzzet Murat, verimde yüzde 50 artış beklediklerini belirtti.

Siirt ekonomisine yılda 350 milyon TL katkı sağlayan fıstıkta bu yıl yüksek verim bekleniyor. 9 milyon ağacın bulunduğu kentte verim üreticilerin yüzünü güldürürken, üretici her yıl ekim ayında başladığı hasada, bu yıl çalınma riski nedeniyle erken başladı. Hatrant bölgesi ve Şah Mahmut Meydanı'ndaki bahçelerden fıstıklar toplanmaya başladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İzzet Murat, iyi bir yıl geçirdiklerini belirterek, geçen yıla oranla yüzde 50 dolayında fıstıkta bir artış beklentisi içinde olduklarını belirtti.



"40 BİN TON YAŞ FISTIK BEKLİYORUZ"

Siirt Fıstık Üreticiler Birliği Başkanı Şuayip Aslan ise, toplanmaya başlanan fıstıkta bu yıl iyi bir rekolte beklentisi içinde olduklarını belirterek, Siirt'in ilk defa Şanlıurfa ve Gaziantep'i geçeceğini dile getirdi. Aslan, Gaziantep'te bu yıl 25 bin ton, Şanlıurfa'da 30 bin ton yaş fıstık beklendiğini anlatarak, bu miktarın Siirt'te ise 40 bin ton olduğunu kaydetti.



"HIRSIZLAR YÜZÜNDEN ERKEN TOPLUYORUZ"

Siirt-Tillo karayolunda fıstık bahçesi bulunan Mehmet Nedim Yürek, bu yıl hırsızların korkusu yüzünden fıstıkları erkenden toplattığını belirterek, "Aslında bu sene yağmur dolayısıyla fıstık geç pişti, ancak hırsızların korkusundan 10 gün erkenden toplatmaya başladık" dedi.

Fıstık bahçesinde çalışan 7 çocuk annesi Hanife Güneş ise 40 derece sıcaklığa aldırış etmeden ağaca çıkarak tüm dallardaki fıstıkları tek tek topladıklarını söyledi.

(Mehmet Niyazi Deniz/İHA)

