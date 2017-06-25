Firuzağa'da LGBTİ'nin izinsiz eylemine müdahale

Beyoğlu Firüzağa'da izinsiz eylem yapmak isteyen LGBTİ'li gruba polis müdahale etti. Yaşanan kovalamaca sonrası şüpheliler gözaltına alındı.

Beyoğlu Firüzağa'da izinsiz eylem yapmak isteyen LGBTİ'li gruba polis müdahale etti. Yaşanan kovalamaca sonrası şüpheliler gözaltına alındı.

Firüzağa'da uygun görülmemesi ve yasak olmasına rağmen, 'LGBTİ Onur Yürüyüşü' yapmak isteyen bir grup protestocuya, polis biber gazı ile müdahale etti. Grup ile polis arasında ara sokakta kovalamaca yaşanırken olaya karışan şüpheliler gözaltına alındı.

(Ufuk Kıvık /İHA)