30.12.2016 15:24 Fırtınanın uçurduğu boru ok gibi saplandı

İstanbul Karaköy'de iş yerindeki bir profil boru, fırtınadan koparak bir araca ok gibi saplandı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İstanbul Karaköy'de iş yerindeki bir profil boru, fırtınadan koparak bir araca ok gibi saplandı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'da dün yaşanan fırtına nedeniyle çok sayıda olumsuzluk yaşanırken, Karaköy'de faciadan dönüldü. Cadde üzerinde seyir halinde giden aracın tavanına fırtına nedeniyle yerinden kopan boru ok gibi saplandı.Boru aracın döşemesine kadar girerken, 8 metrelik boru vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Olayda ölen ya da yaralan olmazken ,o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde rüzgarda savrulan borunun aracın tavanına girişi görülüyor. Vatandaşlar olayı görür görmez yardıma koşuyor. Araç sürücüsü de araçtan hızla inerek, aracın fotoğrafını çekiyor.

(Hüseyin Coşkun - Murat Horoz/İHA)