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Fırtına yeni transferiyle esti
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Fırtına yeni transferiyle esti

Trabzonspor, Bursaspor'un ardından deplasmanda Kasımpaşa'yı da devirdi. Trabzonspor'un ve maçın tek golünü 45. dakikada Emmanuel Mas kaydetti.

Trabzonspor, Bursaspor'un ardından deplasmanda Kasımpaşa'yı da devirdi. Trabzonspor'un ve maçın tek golünü 45. dakikada Emmanuel Mas kaydetti.
Karadeniz temsilcisi, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında İstanbul'da Kasımpaşa'ya konuk oldu. Mücadele, 1-0 bordo mavili ekibin galibiyetiyle sonuçlandı. Trabzonspor'un ve maçın tek golünü 45. dakikada Emmanuel Mas kaydetti. Bu sonuçla 2 maç üst üste kazanan Karadeniz ekibi, puanını da 24'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada sağ kanattan N'doye'nin ortaladığı topa altıpasta Okay'ın vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Ceza sahası sol çaprazında topu önünde bulan Yusuf Yazıcı'nın şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
25. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Okay'ın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
31. dakikada Tunay'ın pasıyla topla buluşan Adem Büyük'ün savunmayı çalımladıktan sonra ceza yayı üzerinden plase vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
33. dakikada sol kanattan Veigneau'nun ortaladığı topa ceza sahasında iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda Onur topu iki hamle ile çizgiden çıkardı.
41. dakikada Koita'nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Tunay'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
45+2. dakikada sol kanattan Yusuf'un kullandığı kornere ceza sahasında iyi yükselen Mas'ın kafa vuruşunda top filelere gitti.
58. dakikada sağ kanattan Popov'un ortaladığı topa ceza sahasında iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
78. dakikada Eduok'un ceza sahası dışından sert şutunda top farklı şekilde auta çıktı.
88. dakikada Turgut Doğan'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada defanstan sekip havalanan topa Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
90+5. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf'un aşırtma vuruşunda top, Ramazan'ın ellerinde kaldı.

---KÜNYE---
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Halil Umut Meler xx, kerem Ersoy xx, İlker Takpak xx
Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Titi xx,Veysel Sarı xx, Veigneau xx, Tunay xx (Turgut Doğan dk. 86 ?), Sadiku xx, Abdullah Durak xx (Castro dk. 46 x), Adem Büyük xx, Pavelka xx (Eduok dk. 72 x), Koita xx
Yedekler: Burak Yaşar, Otigba, Bozhikov, Shala
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Uğur xx, Durica xx (Mustafa Akbaş dk. 46 x), Mas xx, Castillo xx (Medjani dk. 75 x), Onazi xx, Okay xx, Olcay Şahan xx, Yusuf Yazıcı x (Yusuf Erdoğan dk. 80 ?), N'doye xx
Yedekler: Esteban, Zeki, Aytaç Kara, Suk
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Emanuel Mas (dk. 45+2) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Abdullah, Veysel, Eduok, Tunay (Kasımpaşa), Okay, Pereira, Onur (Trabzonspor)
(Doğan Gündoğdu - Uygar Aydın / İHA)


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