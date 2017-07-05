Fırtına tekne batırdı

Düzce Akçakoca'da çıkan fırtına nedeniyle balıkçı barınağında bir tekne battı.

Düzce Akçakoca'da çıkan fırtına nedeniyle balıkçı barınağında bir tekne battı.

Edinilen bilgiye göre Akçakoca balıkçı barınağında karayel, yıldız fırtınası nedeniyle çalkantı hızının artması sonucu Cihan Taş adlı kişiye ait ait bir tekne suya gömüldü. Balıkçılar, teknenin çalkantı nedeniyle su almak suretiyle battığını söylediler. Su alıp batan tekneyi çıkartma çalışmaları başlatıldı.

(Tuncay Türkgülü/İHA)