30.12.2016 15:22 Fırtına dev iskeleyi uçurdu

Kadıköy'de yapımı devam eden 15 katlı bir binanın demir iskelesi fırtınanın etkisiyle yerinden sökülerek yolda bulunan araçların üzerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kadıköy'de yapımı devam eden 15 katlı bir binanın demir iskelesi fırtınanın etkisiyle yerinden sökülerek yolda bulunan araçların üzerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.



Kadıköy Fenerbahçe Bilgili Sokak'ta yapımı devam eden 15 katlı binada saat 13.00 sıralarında inşaatçıların kullandığı demir iskele fırtınanın etkisiyle uçarak yolda bulunan araçların üzerine düştü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Şans eseri soğuk hava nedeniyle işçilerin çalışmaması da olası bir faciayı önledi.



Görgü tanığı bir vatandaş, "İskele sağlam ama 3 gündür rüzgarın da vermiş olduğu şiddetle zannedersem dübeller gevşedi. Orada 5 ya da 6 araç var" diye konuştu.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken, zarar gören araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

