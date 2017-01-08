08.01.2017 11:36 Fırat Kalkanı şehidi törenle memleketine uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonunda şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Osman Açıkgöz, düzenlenen törenle memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonunda şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Osman Açıkgöz, düzenlenen törenle memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Gaziantep Adli Tıp Kurumundan alınan Piyade Astsubay Çavuş Osman Açıkgöz'ün cenazesi, cenaze aracı ile son kez görev yaptığı 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına getirildi. Burada silah arkadaşlarının omzunda tören alanına getirilen şehidin cenazesi, kısa süren törenin ardından yeniden ambulansa taşındı. Törene Gaziantep Vali Vekili Halil Uyumaz, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Durdu Yetkin Şekerci, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan ile askeri erkan katıldı. Yağmur nedeniyle kısa süren törenin ardından şehidin cenazesi karayolu ile memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

(Lider Olgun - Serhat Demir/İHA)

