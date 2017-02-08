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Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 2 şehit, 15 yaralı
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Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 2 şehit, 15 yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 8 Şubat 2017 sabah saatlerinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında 2 askerin şehit olduğunu, 15 askerin ise ise hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 8 Şubat 2017 sabah saatlerinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında 2 askerin şehit olduğunu, 15 askerin ise ise hafif şekilde yaralandığını açıkladı.
TSK'dan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 8 Şubat 2017 sabah saatlerinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 15 kahraman silah arkadaşımız ise hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz" denildi.
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