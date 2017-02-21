Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 1 şehit, 2 yaralı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El Bab bölgesinde yaşanan olaylarda yaralanan 1 Türk askeri şehit oldu. 2 yaralı askerin tedavisi ise sürüyor.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El Bab bölgesinde yaşanan olaylarda yaralanan 1 Türk askeri şehit oldu. 2 yaralı askerin tedavisi ise sürüyor.

Önceki gece yaşanan olayda yaralanan 3 asker helikopterle Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesine getirildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 1 asker şehit olurken, diğer 2 askerin ise tedavisi sürüyor.

Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirilen şehit askerin naaşı yapılacak otopsi işlemlerinin ardından memleketine uğurlanacak.

(Mehmet Bulut - Orhan Erkılıç / İHA)