Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 1 şehit, 2 yaralı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El Bab bölgesinde yaşanan olaylarda yaralanan 1 Türk askeri şehit oldu. 2 yaralı askerin tedavisi ise sürüyor.
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El Bab bölgesinde yaşanan olaylarda yaralanan 1 Türk askeri şehit oldu. 2 yaralı askerin tedavisi ise sürüyor. Önceki gece yaşanan olayda yaralanan 3 asker helikopterle Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesine getirildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 1 asker şehit olurken, diğer 2 askerin ise tedavisi sürüyor. Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirilen şehit askerin naaşı yapılacak otopsi işlemlerinin ardından memleketine uğurlanacak. (Mehmet Bulut - Orhan Erkılıç / İHA)
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