Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2 bin 85 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı sürdürülen mücadele ile Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, PKK'lı teröristlerce özellikle Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin ve Bitlis'te sürekli barınma alanı ve geçiş güzergahı olarak kullanılan alanların temizlenmesi ve terör örgütü mensuplarının kış tertiplenmesinin kısıtlanması amacıyla başlatılan operasyonlar sürüyor.

Şırnak Küpeli Dağı, Diyarbakır Lice ve Hani, Batman Sason, Bingöl Genç, Adaklı-Kiğı, Bitlis, Mardin Nusaybin, Ağrı Tutak ve Doğubayazıt bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda, 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda, 1 havan, 31 el yapımı patlayıcı, 42 piyade tüfeği, 7 tabanca, 500 kilo amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile bomba yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Şırnak'ın Küpeli Dağı'nda 25 mağara, 6 sığınak, Cudi Dağı'nda 2 mağara, Siirt'in Baykan bölgesinde 1 mağara, Diyarbakır'ın Lice-Hani bölgesinde 1 mağara, 3 sığınak, 1 depo, Bingöl'ün Genç bölgesinde 5 sığınak, 1 depo, Batman'ın Sason Balbaşı köyü bölgesinde 8 sığınak olmak üzere toplam 53 mağara, sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi.

Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı

DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda 144. güne gelindi.

Harekat kapsamında, Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 226 meskun mahal ve bin 870 kilometrekare alan kontrol altına alındı.

9 Aralık tarihinde başlayan El Bab harekatında batıdan ve kuzeyden şehrin dış mahallelerine ulaşıldı. Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesine yönelik harekat kapsamında, "tecrit harekatı" sürdürülüyor, tespit edilen hedefler etkisiz hale getiriliyor.

Terör örgütü PKK/PYD unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam ediliyor.

2 bin 85 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından, Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar bin 518'i ölü, 250'si yaralı ve 7'si sağ olarak yakalanan toplam bin 775 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca 295'i ölü, 4'ü yaralı ve 11'i teslim olmak üzere toplam terör örgütü PKK/PYD mensubu 310 terörist etkisiz hale getirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, bin 141 hedefe bin 233 bomba atıldı. Ayrıca tespit edilen 2 bin 845 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın imha edildi.

Sivilleri çeşitli yöntemlerle kalkan olarak kullanan DEAŞ'a karşı TSK, elinde mevcut gelişmiş tespit, teşhis sistemleri ile hedef analizlerini yapıyor. Sivil halkın zarar görmemesi amacıyla akıllı güdümlü mühimmat kullanılıyor, belirlenen hedefler noktasal atışlarla tam isabetle imha ediliyor. İçinde sivil olduğu belirlenen hedefler çok sayıda terörist barınsa dahi hedef olmaktan çıkarılıyor.