02.01.2017 09:23 Fırat Kalkanı Harekatı'nda 132'nci gün

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 132'nci gününde devam eden operasyonlar kapsamında 22 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Fırat Kalkanı Harekatı'nın 132'nci gününde devam eden operasyonlar kapsamında 22 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.



Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre, 2 Ocak 2017 günü Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edildi. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 103 DEAŞ terör örgütü hedefi, ateş destek vasıtaları ile (Fırtına, ÇNRA, Havan, Tank) yapılan ateşler sonucunda baskı altına alındı ve birçok hedef kullanılamaz hale getirildi.



Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar tarafından, Bab, Bzagah ve Tadif'de bulunan DEAŞ terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda silah mevzii, barınma ve karargah binası olarak kullanılan toplam sekiz hedef imha edildi. Rusya Federasyonu hava unsurları tarafından El Bab'ın 8 kilometre güneybatısında bulunan Dayr Kak bölgesinde bulunan DEAŞ unsurları, hava taarruzu ile imha edildi. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar ve topçu atışları neticesinde toplam 22 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 2 bin 579 EYP ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.

