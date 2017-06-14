Fırat Arslan'ın rakibi belli oldu

Fırat Arslan'ın rakibi beli oldu. 15 Temmuz gecesi Göppingen'in dev arenalarından EWS'de Avrupa Şampiyonluk kemeri için ringe çıkacak olan Aslan, Bosnalı Goran Delic ile karşı karşıya gelecek.

Fırat Arslan'ın rakibi beli oldu. 15 Temmuz gecesi Göppingen'in dev arenalarından EWS'de Avrupa Şampiyonluk kemeri için ringe çıkacak olan Aslan, Bosnalı Goran Delic ile karşı karşıya gelecek.

Rakip Delic, şimdiye kadar 32 maç yapmış ve tek yenilgisi bulunuyor, bu yenilgiyi de dünya starı Kübalı boksör Juan Carlos Gomez'e karşı almış. Şu an formunun zirvesinde olduğunu belirten şampiyon boksör Fırat Arslan, güçlü bir rakibe karşı ringe çıktığını belirterek, "Tabii ki Avrupa Şampiyonluk kemeri olunca rakibin de dünya klasmanında birisi olması gerekiyor. Bu karşılaşma aynı zamanda dünya şampiyonluğuna giden bir yoldur. Maçı alan dünya şampiyonluk karşılaşması yapmaya hak kazanacaktır. Bu yüzden de karşılaşma benim için ayrı bir önem taşıyor" dedi.

Arslan'ın menajeri Okan Yavuz, birbirinden çekişmeli maçlar hazırladıklarını belirterek, "Galamızda ringe çıkacak olan boksörler dünya çapında büyük başarıya imza atmış isimler arasından seçtik. Bunların yanı sıra Umut Camkıran, Hüseyin Cinkara, Ege Kurt gibi geleceğin şampiyonlarına da şans verdik" şeklinde konuştu.



ALİ EREN DEMİREZEN DE RİNGE ÇIKACAK

EC BOXING Başkanı Erol Ceylan, bu önemli galada Türk boksörlerin büyük maçlara çıkacağını ifade ederek, "Çiçeği burnunda Avrupa Şampiyonumuz Fatih Keleş, hem kemer koruma ve hem de dünya şampiyonluk eleme maçına çıkacak. Ağır sıkletteki en büyük ümidimiz Ali Eren Demirezen de aynı gece önemli bir karşılaşma yapacak. Bu yüzden Göppingen'deki boks galası bizim açımızdan önemli" dedi.

Galanın basın danışmanı Vedat Alyaz, karşılaşmaların dünya çapında öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Türk boks tarihi açısından çok önemli bir gala olacak bu. Çünkü ringe çıkacak olan boksörlerimiz Türk boks tarihinin en önemli boksörleri ve ileride da büyük şampiyonluklara imza atacak olanlardır. Örneğin Fatih Keleş, bu galanın ardından düna şampiyonluk maçı yapmaya hak kazanırken, Fırat Arslan da yine aynı duruma girecek. Bu yüzden Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı bu önemli galaya gelerek sporcularımızı destekleyip, bu tarihi maçlara şahitlik yapmasını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

