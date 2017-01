11.01.2017 18:10 Fırat Arslan ikiz kız babası oldu

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, baba oldu. Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, baba oldu.

Dünya şampiyonu Fırat Aslan, ikiz kız babası olmanın sevincini yaşadı. Eşi Dilek Arslan'ın pazar gecesi Almanya'nın Stuttgart kentindeki özel bir hastanede dünyaya getirdiği ikiz kızlar Arslan ailesinde büyük sevince yol açtı. 2017'nin kendileri için mutluluklarla başladığını belirten şampiyon boksör Fırat Arslan, "Çok şükür kızlarım ve eşim şu an için çok sağlıklı. İki gündür bir saat uykuyla duruyorum. Dün gece eşim yorgun olduğu için çocuklarıma ben baktım ve bundan da çok büyük haz aldım. Baba olmak çok güzel bir duygu. Kızlarımdan birisine rahmetli annemin ismi olan Şükran'ın ismini vereceğim. Kızımızın birinin ismi Melisa diğerinin ismi de Lina Şükran olacak" dedi.



"ÇOCUKLARIM DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNDAN DAHA ÖNEMLİDİR"

Çocuklarının dünyaya gelmesiyle sorumluklarının daha da arttığını belirten Fırat Arslan, "Kızlarımın dünyaya gelmesi benim için dünya şampiyonluğundan çok daha önemlidir çünkü, burada iki can dünyaya teşvik etmiştir. Buradan eşime de teşekkür etmek istiyorum, bana iki melek hediye ettiği için. Çocuk yapması kolaydır ancak önemli olan onlara bakmak ve iyi yetiştirmektir. Spor hayatımda büyük bir değişiklik olmayacak. Zaten 2018 yılında boks hayatımda tam 30 yılı doldurmuş olacağım ve aktif boksu bırakmayı düşünüyorum. Ancak bu güzel spora hayat boyu bağlı kalacağım ve yakın zamanda bir boks okulu açarak gençleri yetiştirmeye devam edeceğim. Bu süre içerisinde dünya şampiyonluk maçına çıkmayı planlıyorum ve ekip olarak bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. Zaten şu an WBO'nun dünya sıralamasında üçüncü sıradayım bu da şampiyonluk maçı yapma hakkını veriyor bana. Yazın ortasında yine Göppingen'de bir kemer maçı yapmayı planladık" diye konuştu.