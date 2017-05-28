Fırat Arslan Avrupa Şampiyonluğu için vuracak

Türk boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, ringe çıkıyor. Almanya'nın Göppingen kentinde Avrupa Şampiyonluk kemeri için yumruk sallayacak olan boksörün rakibi ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Türk boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, ringe çıkıyor. Almanya'nın Göppingen kentinde Avrupa Şampiyonluk kemeri için yumruk sallayacak olan boksörün rakibi ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Galada genç yeteneklerden, Olimpiyat boksörü Ali Eren Demirezen ve geçtiğimiz günlerde Avrupa Şampiyonu olan milli boksör Fatih Keleş de ringe çıkacak. Birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak galada heyecanlı maçlar yaşanacak. Yeniden dünya şampiyonluk maçına çıkma için çalışmalarını sürdüren başarılı boksör Fırat Arsan, bu karşılaşmanın dünya şampiyonluk maçı öncesi bir yükselme maçı olduğunu belirterek, "Asıl hedefimiz yeniden dünya şampiyonluğudur. Yakında dünya çapında düzenlenecek olan sekizli turnuvaya katılmak için görüşmeler yapıyoruz. Şayet anlaşabilirsek dünyanın en iyi sekiz cruser sıklet boksörü dövüşecek. Bu yönde de çalışmalarımız var. Göppingen'deki galamızda Türk boksörlerimize de şans vererek, onların dünya çapında yükselmelerine yardımcı olacağız. Bu amaçla Almanya'nın en iyi boks kulübü olan EC BOXING başkanı Erol Ceylan ile görüşmelerimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.

Sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz, Temmuz ayında gerçekleşecek olan bu müsabakalara Avrupa'da yaşayan tüm vatandaşları davet etti.

