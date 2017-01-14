14.01.2017 20:45 Fırat Anlı, Elazığ T Tipi Cezaevi'ne nakledildi

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Kocaeli F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Fırat Anlı, Elazığ'a sevk edildi. Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Kocaeli F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Fırat Anlı, Elazığ'a sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığı görevini yürüttüğü sırada terör soruşturması kapsamında düzenlenen bir operasyonla evinden alınarak sorgulandıktan sonra tutuklanıp Kocaeli F Tipi Cezaevi'ne gönderilen Fırat Anlı, dün Elazığ T Tipi Cezaevi'ne nakledildi. Anlı'nın neden nakledildiği konusunda bir açıklama yapılmazken, nakilin de gizlilik kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.



