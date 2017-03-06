Firari Adil Öksüz olayında yeni gelişme

Karabük'te yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün 'hava kuvvetleri imamı' olduğu belirtilen firari Adil Öksüz'ün yengesi gözaltına alındı.

Karabük'te yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen firari Adil Öksüz'ün yengesi gözaltına alındı.

Adil Öksüz'ün tutuklu kardeşi eski Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz'ün eşi, TEM Şube ekiplerince gözaltına alındı. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında TEM şube ekipleri, 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 1 Eylül 2016'dan beri tutuklu olan Ahmet Öksüz'ün eşi Havva Emel Öksüz'ü Safranbolu'daki evinde gözaltına aldı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Havva Emel Öksüz, daha sonra emniyete götürüldü. Ahmet Öksüz'ün eşinin kentte polis ve bazı üst düzey yönetici eşleri ile sürekli ev toplantıları yaptığı öğrenildi.

(Yasin Erdem /İHA)