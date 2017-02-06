06.02.2017 15:54 Firar etmek isterken az daha ölüyordu

Edirne Kapalı Cezaevindenden kaçmak için hücre havalandırma bahçesinin duvarındaki su borusuna tırmanarak çatıya ulaşmaya çalışan hükümlü, 4 metre yükseklikten yere çakıldıı. Edirne Kapalı Cezaevindenden kaçmak için hücre havalandırma bahçesinin duvarındaki su borusuna tırmanarak çatıya ulaşmaya çalışan hükümlü, 4 metre yükseklikten yere çakıldıı.

Edirne Projesiz Tip Kapalı Cezaevi'nde, hakkında hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak ve satmak suçundan hükümlü 1996 doğumlu F.S., E-Blok hücre havalandırma bahçesinin duvarındaki su borusundan tırmanmak suretiyle çatıya çıkarak firara teşebbüste bulunduğu öğrenildi.



FİRAR ETMEK İSTERKEN AZ DAHA CANINDAN OLUYORDU

E-Blok hücre havalandırma bahçesinin duvarındaki su borusundan tırmanmak suretiyle çatıya çıkarak firara teşebbüste bulunan ancak çatıya ulaşamadan 4 metre mesafeden yere düşmesi sonucu sağ kolunda açık kemik kırığı meydana gelen olayda diğer hükümlülerin Ceza İnfaz Koruma memurlarına haber vermesiyle olaya Cezaevi görevlilerince müdahale edildi.

Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen hükümlü F.S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve kolundan ameliyat olarak kırığın tedavi edildiği öğrenilirken, olayla ilgili cezaevi idaresince Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek adli soruşturma başlatıldı.

(Koray Ustabaşı / İHA)

