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'Fındık üreticisi acele etmesin, fiyat arzu ettikleri seviyeyi bulacak'
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'Fındık üreticisi acele etmesin, fiyat arzu ettikleri seviyeyi bulacak'

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, 'Fındık üreticisi acele etmesin, fiyat arzu ettikleri seviyeyi bulacak' dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, "Fındık üreticisi acele etmesin, fiyat arzu ettikleri seviyeyi bulacak" dedi.
Giresun'un Aksu Mahallesi'nde bulunan fındık alım merkezinde incelemelerde bulunan TMO Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, fındık fiyatları konusunda açıklamalarda bulundu. Kendisinin de Giresunlu olduğunu ve fındık bahçelerinde büyüdüğünü ifade eden Kemaloğlu, üreticinin fiyat konusunda acele etmemesi, panik yapmaması gerektiğini söyledi. Kemaloğlu, "Biliyorsunuz TMO 2005 ile 2008 yılları arasında bu görevi yaptı. 2016 yılında yine bir piyasada fiyat sorunu dolayısıyla Nisan ayı itibari ile hükümetimiz görev vermişti. 21 Ağustos itibariyle de 2017 yılının fındık alımına başladık. Şuan Giresun'da 7, bölgede ise 23 noktada fındık alımı yapıyoruz. Bugün itibariyle yaklaşık 14 bin ton gibi bir randevu var, bölgede fiilen 500 tona yakın bir alım yaptık 300 üreticimizden. İnşallah bu önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşacak" dedi.

"ÜRETİCİ SABREDECEK, FİYAT ARZU EDİLEN SEVİYEYİ BULACAK"
Fiyatlar konusunda beklentilerin daha fazla olmasını anladıklarını ifade eden Kemaloğlu, "Üreticilerimiz geçmiş yıllarda 15 lirayı ve 20 lirayı gördü. Haklı olarak da fındığını daha iyi fiyata satmak ister. Bir şeyin altını çizmek lazım, TMO'nun açıkladığı fiyat aslında bir eşik fiyatıdır. Bu şu demek, 'Ey fındık üreticisi bu fiyatın altında fındığını satma ve daha iyi bir fiyata fındığını satabilirsin.' Ne bekliyoruz biz hemşehrilerimizden? Panik yapmasınlar, acele etmesinler, nihayetinde bu bir tarım ürünü. Herkes bir anda bardağı doldurmaya çalışırsa taşar ve taşan suyu biz kolay çekemeyiz. Üreticilerimiz bize destek olacak, acele etmeyecek ve fiyat arzu ettikleri seviyeyi bulacak" şeklinde konuştu.
TMO'nun bir düzenleyici kurum olduğunu aktaran Kemaloğlu şöyle devam etti:
"Biz piyasaya girdik, şöyle diyoruz; 10 liranın altında fındığın satılmaması için bütün gücümüzle yoğun bir şekilde alım yapacağız. Bu şu demektir, fındık üreticimiz 10 liranın üstünde daha iyi fiyatlarla fındığını satabilecek. Bunun için ne gerekiyor onu söylüyoruz; acele etmemek gerekiyor, panik yapmamak gerekiyor, 8,5 liraya fındığı satmamak gerekiyor. Niye? 10 liraya alan bir kurum var."
"TMO'ya gelen herkes fındığını rahatlıkla satabilir" diyen Kemaloğlu, "Şuan Giresun'da isteyen vatandaşımız randevu aldığı gün fındığını satabilir, hiçbir sıkıntı yok. Hani üreticimiz şöyle dese; 'Randevular dolmuş, 3 ay sonra, 5 ay sonra TMO'da sıra var gelemiyorum.' Bunu anlayabilirim ama randevuların yarısı geliyor, isteyen istediği zaman fındık satabilir. Fındıkta randevu alan üreticimizin yarısı randevusuna gelmiyor. Neden gelinmiyor diye sorduğumuzda? Yağışlardan dolayı kurutma problemi var ve vatandaşta beklenti var piyasada daha iyi değerlendirebilirim diye ama sizlerin aracılığı ile şu mesajı rahat bir şekilde veriyoruz; TMO Genel Müdürlüğü burada, tüm ekibiyle yoğun bir şekilde bölge insanımıza hizmet etmek için görev başındayız" diye konuştu.
(Ahmet Bilge - Resul Yanbul/İHA)
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