02.01.2017 14:18 Fındık 2017'ye 10.25 TL'den başladı

Ordu'da 2016 yılını 10.25 TL'den kapatan ve üreticilerin beklenti içerisinde olduğu fındık fiyatları 2017 yılına da 10.25 TL'den başladı. Ordu'da 2016 yılını 10.25 TL'den kapatan ve üreticilerin beklenti içerisinde olduğu fındık fiyatları 2017 yılına da 10.25 TL'den başladı.



Türkiye'de fındık üretiminin büyük bir çoğunluğunun gerçekleştirildiği Ordu'da fındık fiyatları yerinde saymaya devam ediyor. 2016 sezonuna 15 TL seviyelerinde başlayan fındık fiyatları ilerleyen süreçte 10 TL'nin altına kadar geriledi. Zaman içerisinde küçük çaplı artışların yaşandığı fındık fiyatları yaklaşık bir aydır 10.25 TL'de çakılı kaldı. 2016 yılında oluşan fındık fiyatları üreticiyi tedirgin ederken üreticinin 2017 yılından beklentisi de arttı. Ancak yeni yılın ilk iş gününde Ordu Ticaret Borsası tabelası değişmedi ve fındık yaklaşık bir ay boyunca olduğu gibi yine 10.25 TL'den işlem görürken, üreticinin beklentisi boşa çıktı.

