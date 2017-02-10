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Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı Kasım'da azaldı
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Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı Kasım'da azaldı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı Kasım 2016'da 208 milyar 19 milyon dolara düştü.

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı Kasım 2016'da 208 milyar 19 milyon dolara düştü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2016 yılı ayı 'Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri'ni açıkladı. Buna göre, Kasım döneminde varlıklar 1 milyar 580 milyon dolar artarken, yükümlülükler ise 2 milyar 849 milyon dolar azaldı. Net döviz pozisyonu ise eksi 208 milyar 19 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Ekim dönemine kıyasla 4 milyar 429 milyon dolar daha az açık verdi.
Bu dönemde varlıklar dağılımı incelendiğinde bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 1 milyar 52 milyon dolar, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 210 milyon dolar ve ihracat alacakları da 326 milyon dolar arttı.
Yükümlülükler dağılımında ise bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ile yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 2 milyar 351 milyon dolar ve 561 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 63 milyon dolar artı.
Kısa vadeli varlıklar, kasım döneminde 79 milyar 800 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 80 milyar 286 milyon dolar ve kısa vadeli net döviz pozisyon açığı 486 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Ekim 2016'da kısa vadeli net döviz pozisyon açığı 1 milyar 298 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 26 düzeyinde gerçekleşti.
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