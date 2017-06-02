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Finansal kesim dışı firmaların döviz varlıkları martta arttı
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Finansal kesim dışı firmaların döviz varlıkları martta arttı

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları mart ayında bir önceki aya göre 3 milyar 791 milyon dolar arttı

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları mart ayında bir önceki aya göre 3 milyar 791 milyon dolar arttı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Mart ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıkladı. Buna göre; Mart 2017 dönemine ait finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri tablosu değerlendirildiğinde; Şubat 2017 değerlerine göre varlıklar 3 milyar 791 milyon dolar, yükümlülükler 500 milyon dolar arttı. Net döviz pozisyonu ise -196 milyar 422 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Şubat 2017 dönemine göre 3 milyar 291 milyon dolar daha az açık verdi.
Mart 2017 dönemi varlıklar dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 2 milyar 100 milyon dolar, 397 milyon dolar ve 1 milyar 361 milyon dolar arttı ve sonuç olarak varlıklar 3 milyar 791 milyon dolar arttı.
Yükümlülükler dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler 1 milyar 392 milyon dolar azalırken, yurt dışından sağlanan nakdi kredilerile ithalat borçları sırasıyla 508 milyon dolar ve 1 milyar 384 milyon dolar arttı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 500 milyon dolar arttı.
Mart 2017 döneminde kısa vadeli varlıklar 85 milyar 765 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 78 milyar 818 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu ise 6 milyar 947 milyon dolar gerçekleşerek, Şubat 2017 dönemine göre 2 milyar 969 milyon dolar daha fazla verdi. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 26 düzeyinde oldu

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