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Finansal Hizmetler Güven Endeksi Ocak'ta arttı
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Finansal Hizmetler Güven Endeksi Ocak'ta arttı

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) 2017 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 8,7 puan artarak 166,5 seviyesinde gerçekleşti.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) 2017 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 8,7 puan artarak 166,5 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Ocak ayı 'Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni (FHGE) açıkladı. Buna göre; 2017 yılı Ocak ayında FHGE, bir önceki aya göre 8,7 puan artarak 166,5 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmetlere olan talep FHGE'yi azalış yönünde etkilerken, son üç aydaki iş durumu ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'yi artış yönünde etkiledi.
İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre,son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği, hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise zayıfladığı görüldü. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği gözlendi.
İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre,son üç ayda azalış bildirenler ile, gelecek üç ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği gözlendi.
Karlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda karlılıkta artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir önceki dönem seviyelerinde devam ettiği, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlenerek devam ettiği görüldü.
Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere göre,son üç ayda yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki rekabet gücünde iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki döneme kıyasla güçlenerek devam ettiği görüldü Gelecek üç ayda, yurtiçi piyasalardaki rekabet gücünde iyileşme olacağı yönündeki beklentilerin güçlendiği, AB içindeki rekabet gücünde iyileşme olacağı yönündeki beklentilerin zayıfladığı, AB dışındaki rekabet gücünde iyileşme olacağı yönündeki beklentilerin ise bir önceki dönem seviyelerinde devam ettiği gözlendi.


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