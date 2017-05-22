Finansal hizmetler güven endeksi mayısta arttı

Finansal hizmetler güven endeksi 2017 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 0,4 puan artarak 178,4 seviyesinde gerçekleşti.

Finansal hizmetler güven endeksi 2017 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 0,4 puan artarak 178,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2017 yılı mayıs ayı 'Finansal Hizmetler Güven Endeksi' (FHGE) verisini açıkladı. Buna göre FHGE mayıs ayında bir önceki aya göre 0,4 puan artarak 178,4 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'yi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki iş durumu ile hizmetlere olan talep FHGE'yi azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıfladığı görüldü. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği gözlendi.

Son üç aydaki istihdama ilişkin değerlendirmelerin artış bildirenler lehine döndüğü, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıflayarak devam ettiği gözlendi. 2017 yılı mayıs ayında, sektör sınıflamasına göre 'Finans ve Sigorta Faaliyetleri' sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, 'Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)' ile 'Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler' sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 0,8 ve 13,9 puanlık artış gözlenirken, 'Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)' sektöründe 9,0 puanlık azalış olduğu görüldü.

