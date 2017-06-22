Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Finansal hizmetler güven endeksi azaldı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Finansal hizmetler güven endeksi azaldı

Finansal hizmetler güven endeksi, 2017 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak 177,4 seviyesinde gerçekleşti.

Finansal hizmetler güven endeksi, 2017 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak 177,4 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Haziran dönemi finansal hizmetler anketi ve finansal hizmetler güven endeksini (FHGE) açıkladı. Buna göre; 2017 yılı Haziran ayında FHGE, bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak 177,4 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmetlere olan talep FHGE'yi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki iş durumu ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'yi azalış yönünde etkiledi.
İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı, hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise güçlendiği görüldü. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıflayarak devam ettiği gözlendi.
Son üç aydaki istihdama ilişkin değerlendirmelere göre, bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği görüldü. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıfladığı gözlendi.
2017 yılı Haziran ayında, NACER ev. 2 sektör sınıflamasına göre 'Finans ve Sigorta Faaliyetleri' sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, '65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)' sektöründe 3,0 puanlık artış gözlenirken, '64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)' ile "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler' sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 1, 1 ve 9,4 puanlık azalış olduğu görüldü.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bakan Arslan, Dursun Özbek'i kabul etti
KPSS savcısını tehdit eden Nuri Öztürk'ün cezası belli oldu
Qatar Airways yılın en iyi havayolu şirketi seçildi
2 çocuğu vurdu, serbest kaldı, mahalleli isyan etti
'CHP Genel Başkanına bunu yakıştıramadım'
'Van ve Hakkari'de 3 terörist etkisiz hala getirildi'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İzmir'de patlama
İzmir'de patlama
Başbakan Yıldırım'dan bankalara çağrı
Başbakan Yıldırım'dan bankalara çağrı
CHP'den şok açıklama : Gök kubbeyi dar ederiz
CHP'den şok açıklama : Gök kubbeyi dar ederiz
Terör örgütü YPG'yi korku sardı: Türkiye geliyor!
Terör örgütü YPG'yi korku sardı: Türkiye geliyor!
Manisa'daki zehirlenmeyle ilgili 6 asker gözaltında
Manisa'daki zehirlenmeyle ilgili 6 asker gözaltında
Yarışmada Erdoğan sürprizi!
Yarışmada Erdoğan sürprizi!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bakan Arslan, Dursun Özbek'i kabul etti
Bakan Arslan, Dursun Özbek'i kabul etti
KPSS savcısını tehdit eden Nuri Öztürk'ün cezası belli oldu
KPSS savcısını tehdit eden Nuri Öztürk'ün cezası belli oldu
Qatar Airways yılın en iyi havayolu şirketi seçildi
Qatar Airways yılın en iyi havayolu şirketi seçildi
2 çocuğu vurdu, serbest kaldı, mahalleli isyan etti
2 çocuğu vurdu, serbest kaldı, mahalleli isyan etti
'CHP Genel Başkanına bunu yakıştıramadım'
'CHP Genel Başkanına bunu yakıştıramadım'
'Van ve Hakkari'de 3 terörist etkisiz hala getirildi'
'Van ve Hakkari'de 3 terörist etkisiz hala getirildi'
Türkiye robotik cerrahide Avrupa 4'üncüsü
Türkiye robotik cerrahide Avrupa 4'üncüsü
Rusya açıkladı: Ölümü neredeyse kesin
Rusya açıkladı: Ölümü neredeyse kesin
Zap'a hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Zap'a hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Denizde kaybolmuştu: Cesedi bulundu
Denizde kaybolmuştu: Cesedi bulundu
Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Irak güçlerinin Musul operasyonu sürüyor
Irak güçlerinin Musul operasyonu sürüyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English