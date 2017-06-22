Finansal hizmetler güven endeksi azaldı

Finansal hizmetler güven endeksi, 2017 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak 177,4 seviyesinde gerçekleşti.

Finansal hizmetler güven endeksi, 2017 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak 177,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Haziran dönemi finansal hizmetler anketi ve finansal hizmetler güven endeksini (FHGE) açıkladı. Buna göre; 2017 yılı Haziran ayında FHGE, bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak 177,4 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmetlere olan talep FHGE'yi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki iş durumu ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'yi azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı, hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise güçlendiği görüldü. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıflayarak devam ettiği gözlendi.

Son üç aydaki istihdama ilişkin değerlendirmelere göre, bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği görüldü. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıfladığı gözlendi.

2017 yılı Haziran ayında, NACER ev. 2 sektör sınıflamasına göre 'Finans ve Sigorta Faaliyetleri' sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, '65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)' sektöründe 3,0 puanlık artış gözlenirken, '64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)' ile "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler' sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 1, 1 ve 9,4 puanlık azalış olduğu görüldü.

