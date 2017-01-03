03.01.2017 14:40 Finans dışı kesimin varlık ve yükümlülükleri Eylül'de arttı

Finansal kesim dışındaki firmaların 2016 yılı Eylül ayı döneminde varlıklar 1 milyar 2 milyon dolar, yükümlülükler 639 milyon dolar arttı. Finansal kesim dışındaki firmaların 2016 yılı Eylül ayı döneminde varlıklar 1 milyar 2 milyon dolar, yükümlülükler 639 milyon dolar arttı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2016 yılı Ekim ayı 'Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri'ni açıkladı. Buna göre; Ekim 2016 dönemine ait finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri tablosu değerlendirildiğinde; Eylül 2016 değerlerine göre varlıklar 1 milyar 2 milyon dolar, yükümlülükler 639 milyon dolar arttı. Net döviz pozisyonu ise -212 milyar 602 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Eylül 2016 dönemine göre 363 milyon dolar daha az açık verdi.



Ekim 2016 dönemi varlıklar dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 246 milyon dolar azalırken,yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 206 milyon dolar ve 1 milyar 45 milyon dolar arttı ve sonuç olarak varlıklar 1 milyar 2 milyon dolar arttı.



Yükümlülükler dağılımında ise;bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ile yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 109 milyon dolar ve 382 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 1 milyar 130 milyon dolar arttı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 639 milyon dolar arttı.



Ekim 2016 döneminde kısa vadeli varlıklar 78 milyar 923 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 80 milyar 369 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu ise -1 milyar 446 milyon dolar gerçekleşerek Eylül 2016 dönemine göre 337 milyon dolar daha fazla açık verdi. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 26 düzeyinde oldu.

