Finalin yeri ve tarihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor, kozlarını Eskişehir'de paylaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor, kozlarını Eskişehir'de paylaşacak. Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak 2016-2017 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasının yeri ve tarihi belli oldu. 55. Ziraat Türkiye Kupası finali, 31 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak.
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