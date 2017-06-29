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Finalin adı: Almanya - Şili
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Finalin adı: Almanya - Şili

2017 FIFA Kondeferasyon Kupası yarı final maçında Almanya, Meksika'yı 4-1 mağlup ederek finalde Şili'nin rakibi oldu.

2017 FIFA Kondeferasyon Kupası yarı final maçında Almanya, Meksika'yı 4-1 mağlup ederek finalde Şili'nin rakibi oldu.
Rusya'da düzenlenen 2017 FIFA Kondeferasyon Kupası'nda finalin adın belli oldu. Bu akşam oynanan yarı final maçında Almanya ile Meksika, Fisht Olympic Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Almanya, 6. ve 8. dakikalarda Leon Goretzka'nın golleriyle 2-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıda da Panzerler'in üstünlüğü vardı. Almanya 59. dakikasında Timo Werner'le farkı 3'e çıkarırken, Meksika'nın tek golü 89. dakikada Fibian'la geldi. Ancak sözü Younes söyledi ve karşılaşma Almanya'nın 4-1 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Almanya, finalde Şili'nin rakibi oldu. Final karşılaşması 2 Temmuz saat 21.00'de oynanacak.Portekiz ile Meksika ise 2 Temmuz saat 15.00'te üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

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