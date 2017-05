'Finali çok arzuluyorduk, hayırlı uğurlu olsun'

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) finali çok arzuladıklarını söylerken, takımın başında kalıp kalmayacağı yönündeki soruyu yanıtsız bıraktı.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) finali çok arzuladıklarını söylerken, takımın başında kalıp kalmayacağı yönündeki soruyu yanıtsız bıraktı.

Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında rakibi Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek ilk finalist oldu. Tarihi bir başarıya imza atan Atiker Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman maç sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, finalde kazanmak için her şeyi yapacaklarını dile getirdi. Kocaman, "Sezon başlarken temel amaçlarımızdan bir tanesi 52. maçı görmekti, o da finaldi. Bunu başardık mutluyuz. Bütün oyuncu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Şahsım ve takımım adına çok sevinçliyim. Güzel bir pozisyon yakaladık ve finali gördük. Şehir adına da gerçekten çok sevinçliyim. Finali çok istiyorlardı. Bugün de harika bir atmosfer oluşturdular ve destek verdiler. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Finalde de hangi takım olursa olsun, kazanmak istiyoruz. Kazanmak için her şeyi yapacağız" dedi.

Aykut Kocaman bir basın mensubunun "On binlerce Konyaspor taraftarı, takımda kalıp kalmayacağınızla ilgili sizden birkaç cümle bekliyor ne söylemek istersiniz?" sorusunu, "Görüşmek üzere iyi akşamlar" cevabını vererek basın toplantısını sonlandırdı.



KASIMPAŞA CEPHESİ

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, bu sene kupa hayallerinin sonlandığını söyledi.

Kasımpaşa yarı final ilk maçında sahasında 3-2 mağlup ettiği rakibi Atiker Konyaspor'a bu maçın rövanşında 2-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, kupa hayaline veda ettiklerini söyledi.

Atiker Konyaspor'a finalde başarılar dileyen Özdeş, "Bu seneki kupa hayalimiz sonlanmış oldu. Yarı finalin ilk ayağında 3-2 dönüş yapmıştık. Çok net bir fırsattan yararlanamadık. Basit bir hata 2. golü yememize sebep oldu. Oldukça iyi bir savunma yaptılar geri dönüş yaparmıyız diye uğraştık ama pozisyon vermediler bize. Kupayı da sonuçta kim hak edecekse o kazansın diyorum. Hakem anlamsız kartlar çıkardı, bu da bizim işimize yaramadı, ev sahibi takıma yaradı. Kupa hayalimiz bugün yarı finalde sonlandı. Ligde geri kalan maçlarımızı için uğraşacağız. Biz yine bir şeyler üretmeye kalite üretmeye devam edeceğiz" dedi.

(H.İbrahim Parlak /İHA)