Final maçının biletleri tükendi

Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali için bugün internet üzerinden satışa çıkarılan biletlerin tamamı tükendi.

Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali için bugün internet üzerinden satışa çıkarılan biletlerin tamamı tükendi.

Eskişehir Yeni Stadyumunda 31 Mayıs Çarşamba günü saat 21.30'da başlayacak 55. Ziraat Türkiye Kupası Final maçının biletleri, taraftarkulubu.tff.org adresinden satışa sunuldu. Biletler satışa çıktıktan yaklaşık 1 saat sonra tamamen tükendi. Stadyumda Batı ve Kuzey blokları Medipol Başakşehir, Doğu ve Güney blokları Atiker Konyaspor taraftarına ayrıldı. 1 kişinin en fazla 5 bilet satın alabildiği karşılaşmada, bilet fiyatları ise 1. kategori'de 20 TL, 2. kategori'de 10 TL olarak belirlenmişti.

