Final maçı bilet fiyatları belli oldu

Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının bilet fiyatları belli oldu.

Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının bilet fiyatları belli oldu.

Final karşılaşması için Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva Tesislerinde Konyaspor ve Medipol Başakşehir temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda 31 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de oynanacak maçın tribün detayları ve bilet fiyatları belli oldu. Toplantıya Konyaspor adına Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, genel müdür Muhammed Ak ve antrenörlerden Arda Keskin'in yanı sıra federasyonun ve Medipol Başakşehir kulübünün yetkilileri katıldı. Toplantıda Kuzey ve Güney kale arkaları bilet fiyatları 10, Maraton (Doğu) tribünü ve Batı tribün bilet fiyatları ise 20 TL olarak belirlendi. Konyaspor taraftarı final müsabakasını Güney (Kale Arkası) ve Maraton tribünlerinden izleyecek. Batı ve Kuzey tribünleri ise Başakşehir taraftarının olacak.

