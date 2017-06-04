Final maçı başladığı gibi durdu

TFF 1. Lig Play-Off Final maçı Eskişehirspor-Göztepe karşılaşması başladığından kısa süre sonra sahaya atılan yabancı maddeler yüzünden durdu.

TFF 1. Lig Play-Off Final maçı Eskişehirspor-Göztepe karşılaşması başladığından kısa süre sonra sahaya atılan yabancı maddeler yüzünden durdu.

Süper Lig'e çıkmak için mücadele veren iki takımın taraftarları kendilerine ayrılan tribünleri tamamen doldurdu. Takımlarını maçtan saatler öncesinden desteklemeye başlayan Eskişehirspor ve Göztepeli taraftarlar maçtan önce Antalya sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu. Bazı taraftarlar stadyum önünde meşaleler yakarken, bazıları da maytaplar patlattı. Zaman zaman iki takım taraftarları karşı karşıya da gelirken kavga durumları meydana geldi.

Maç esnasında ise, iki takımın taraftarları stadyum içerisine çok sayıda meşale ve maytap sokarken, bunları sahaya attılar. Eskişehirspor ve Göztepeli taraftarlar meşale ve maytapları stadyuma sandviç ekmekleri içerisinde sokmaya çalıştıkları gözlendi. Bazı taraftarlar meşale ve maytapları içeriye sokabilirken, bazıları da bu denemelerinde başarısız oldu.



MAÇ MEŞALE VE MAYTAPLARDAN DOLAYI DURDU

Maçın başlamasıyla beraber iki takımın taraftarlarının sahaya attığı meşale ve maytaplardan dolayı maç, mücadelenin hakemi Ali palabıyık tarafından 9 dakika durduruldu. Maçın durmasıyla beraber saha kenarına Çevik Kuvvet polisleri geldi. Meşale ve maytaplardan dolayı oluşan duman bulutunun dağılmasından sonra mücadele kaldığı yerden devam etti. Taraftarlar tarafından sahaya atılan meşale ve maytaplardan dolayı da çimlerin bir kısmının yandığı görüldü.



MAÇ İKİNCİ KEZ DURDU

Mücadelenin 27. dakikasında Eskişehirspor taraftarlarının sahaya attığı meşale ve maytaplardan dolayı maç ikinci kez durdu. Hakem Ali Palabıyık yardımcı hakemlerini yanına çağırdı ve mücadeleyi 6 dakika durdurdu. Atılan meşalelerden ve maytaplardan dolayı bir Eskişehirspor taraftarı yaralandı. Yaralanan taraftara sağlık ekipleri hemen müdahale etti.



MÜCADELE 3. KEZ MEŞALE VE MAYTAPLARDAN DOLAYI DURDU

Bu sefer de 35. dakikada Göztepe taraftarlarının sahaya maytap ve meşale atmasından dolayı oyun durdu. Maçın hakemi Ali Palabıyık yardımcılarını bir kez daha yanına çağırdı. Futbolcular taraftarlara meşale ve maytap atmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Maç 3 dakika sonra kaldığı yerden devam etti. Mücadele ilk yarıda sahaya atılan meşale ve maytaplardan dolayı hakem Ali Palabıyık tarafından toplamda 18 dakika durduruldu. Mücadele 18 dakika dururken ilk yarının sonuna hakem tarafından 17 dakika uzatma verildi.



GÖZTEPE'DE YEDEK KALECİ SARI KART GÖRDÜ

45+15. dakikada Göztepe'de yedek kaleci Mehmet Göktuğ top taca çıktıktan sonra Ofoedu'ya topu vermeyince iki oyuncu arasında tartışma yaşandı. Diğer oyuncularında olaya müdahalesiyle kısa süreli bir tartışma yaşandı. Hakem Ali Palabıyık iki oyuncuya da sarı kart verdi.



ANTALYA EMNİYETİNDEN BİR İLK

Öte yandan Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilk kez bu sezon stadyum içerisinde tribünlerden sahaya giriş ihtimallerine ve olası tatsız bir durumun yaşanmaması için saha etraflarını demir bariyerlerle kapattı. Çevik kuvvet ekipleri ise tribünler önünde maç bitimine kadar güvenlik önlemleri aldı. Mücadeleyi izlemeye gelenler arasında Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da yer aldı.

