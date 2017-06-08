Final heyecanı başlıyor

Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi ilk maçında Fenerbahçe, yarın Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk edecek.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi ilk maçında Fenerbahçe, yarın Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk edecek.

Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-off Final serisi ilk maçında evinde yarın saat 20.00'de Beşiktaş Sompo Japan ile karşılaşacak. 4 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride ilk iki maç ligi siyah-beyazlıların üstünde tamamlayan sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanacak.



FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ'A 10 MAÇTIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe ile Beşiktaş, ligde bugüne kadar 101 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-lacivertliler 60 kez parkeden galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise rakibini 51 kez mağlup etti. Fener, ayrıca Kartal'ı ligde son 10 müsabakada yendi. Bu sezon ligde oynanan maçlarda sarı-lacivertliler deplasmanda 79-76, evinde de 93-76'lık skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe'yi 14.1 sayı ortalamasıyla Bogdan Bogdanovic sırtlarken, Beşiktaş'ta ise Earl Clark 14.0 sayı ortalamasıyla takımının lideri konumunda bulunuyor.

İki takım arasındaki müsabakayı Aytuğ Ekti, Serkan Emlek ve Sinan İşgüder hakem üçlüsü yönetecek. Serinin diğer maçlarının programı ise şöyle:



11 Haziran Pazar

18.00 Fenerbahçe - Beşiktaş Sompo Japan

...

14 Haziran Çarşamba

20.00 Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe

...

16 Haziran Cuma:

20.00 Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe

(Oğuzhan Ort / İHA)