Final-Four'un MVP'si Ekpe Udoh

THY Euroleague Final-Four'un en değerli oyuncusu (MVP) Fenerbahçe'den Ekpe Udoh seçildi.
THY Euroleague Final-Four'un en değerli oyuncusu (MVP) Fenerbahçe'den Ekpe Udoh seçildi. THY Euroleague'de Fenerbahçe'nin şampiyonluğu ile tamamlanan sezonda Final-Four'un en değerli oyuncusu da belli oldu. Sarı-lacivertlilere galibiyete getiren isimlerden biri olan Ekpe Udoh, basın mensuplarının oylarıyla Final-Four'da MVP seçildi. Yıldız oyuncu, Olympiakoas karşısında 10 sayı, 9 ribaund ve 5 blokla mücadeleyi tamamladı. Udoh, Final-Four'da ise 14.0 sayı, 12.5 ribaund ve 4.0 blok ortalamalarıyla oynadı. (Oğuzhan Ort/İHA)
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