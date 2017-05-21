Final-Four'un MVP'si Ekpe Udoh

THY Euroleague Final-Four'un en değerli oyuncusu (MVP) Fenerbahçe'den Ekpe Udoh seçildi.

THY Euroleague Final-Four'un en değerli oyuncusu (MVP) Fenerbahçe'den Ekpe Udoh seçildi.

THY Euroleague'de Fenerbahçe'nin şampiyonluğu ile tamamlanan sezonda Final-Four'un en değerli oyuncusu da belli oldu. Sarı-lacivertlilere galibiyete getiren isimlerden biri olan Ekpe Udoh, basın mensuplarının oylarıyla Final-Four'da MVP seçildi. Yıldız oyuncu, Olympiakoas karşısında 10 sayı, 9 ribaund ve 5 blokla mücadeleyi tamamladı.

Udoh, Final-Four'da ise 14.0 sayı, 12.5 ribaund ve 4.0 blok ortalamalarıyla oynadı.

(Oğuzhan Ort/İHA)