'Final-Four'da hayal kırıklığı yaşadık'

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, takımının bu sezon yaptıkları ile gurur duyduğunu belirterek, THY Euroleague Final-Four'da bu sonuçları aldıkları için hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, takımının bu sezon yaptıkları ile gurur duyduğunu belirterek, THY Euroleague Final-Four'da bu sonuçları aldıkları için hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Real Madrid, THY Euroleague Final-Four üçüncülük maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı CSKA Moskova'ya 90-74 yenilerek, dördüncü oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, "CSKA Moskova'yı tebrik ederim. Sezonun en zor oynana maçlardan biriydi. Başlangıçta iyi olan ekip kazanıyor. Bugün de öyle oldu. İlk çeyrekte 13 sayı fark vardı. Yetişmeye çalıştık ama dönemedik. Bizim için burada bulunmak müthiş bir olay. Sezon içindeki çalışmalardan dolayı takımımla gurur duyuyorum. Final-Four'da ise hayal kırıklığı içindeyiz. Bundan 10 ay önce bu finale kalamayacağımızı söyleseler daha kötü olurdum. İstediğimiz gibi bitmedi ama bitti. Önümüzde başka hedefler var. Bu hedefler için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

(Oğuzhan Ort/İHA)