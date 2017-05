'Final-Four'da bizden iki, üç kat fazla bütçesi olan takımlar favori'

Olympiakos'un yıldız basketbolcusu Vassilis Spanoulis, İstanbul'da düzenlenecek THY Euroleague Final-Four'da favori olmadıklarını belirterek, 'Bizden iki üç kat daha fazla bütçeye sahip takımlar var. Takım kimyası ile başarılar kazanan bir ekibiz' dedi.

Olympiakos'un yıldız basketbolcusu Vassilis Spanoulis, İstanbul'da düzenlenecek THY Euroleague Final-Four'da favori olmadıklarını belirterek, "Bizden iki üç kat daha fazla bütçeye sahip takımlar var. Takım kimyası ile başarılar kazanan bir ekibiz" dedi.

Olympiakos'un Yunan basketbolcusu Vassilis Spanoulis, yaklaşan Final-Four öncesinde THY Euroleague resmi internet sitesine önemli açıklamalarda bulundu. Anadolu Efes ile zor bir seri oynadıklarını söyleyen deneyimli oyuncu, "Ev sahibi avantajını kaybettik. Böyle şeyler eşleşmelerde olabiliyor. Son maçta reaksiyon verip, sahaya iyi karakter koyduk. Bu takımla özel bir iş başarıp, Final-Four'a katıldık" şeklinde konuştu.



"ÇOK REKABETÇİ BİR SİSTEM"

Bu sezon Euroleague'de ilk defa yapılan yeni sistem hakkında açıklamalarda bulunan Spanoulis, "Yeni sistem çok iyiydi. Herkesle oynamış olmaktan tüm oyuncular memnun. Çok rekabetçi bir sistem ve en iyi takımlar play-offlara kaldı. Kimseden kaçamıyorsun. Çünkü takımlar senin zayıf yönünü buluyor" diye konuştu.



"NORMAL SEZONDA LİDER OLMAN HİÇBİR ŞEYİ GARANTİLEMEZ"

Final-Four'un her zaman özel bir an olduğunu ifade eden yıldız basketbolcu, "Normal sezonda yaptıkların Final-Four zamanının yanına bile yaklaşamaz. Normal sezonda lider olman hiçbir şeyi garantilemez. Final-Four için play-off'larda en iyisini yapmalısınız" değerlendirmesinde bulundu.



"2012 YILINDA DA SEZONA İYİ BAŞLAMAMIŞTIK"

2012 yılında İstanbul'da şampiyon oldukları Final-Four'u hatırlatan Spanoulis, "2012 yılında da sezona iyi başlamamıştık. Ancak Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Final-Four'a kadar gelmiştik. Bize kimsenin inanmadığını hatırlıyorum. Biz kendimize inandık ve güçlü durduk. Gerçekten çok özel bir andı. Şimdi aynı salona geri dönüyoruz, mükemmel anılarla" dedi.



"CSKA MOSKOVA MAÇI MENTAL AÇIDAN FARKLI OLACAKTIR"

Final-Four'da karşılaşacakları Rus ekibi CKSA Moskova hakkında da açıklamalarda bulunan Spanoulis, "Normal sezonda bizi iki kere yendi. Final-Four maçları ayrıdır, normal sezonla karşılaştırılamaz. Normal sezon maçları play-off hazırlığıdır. Bu maç mental olarak çok farklı olacak. Maçtan önce çok şey söyleyebilirsiniz ancak biz rakibin kim olduğunu çok önemsemiyoruz, sahada cevap vermeyi uygun görüyoruz. Sadece kendimizi fiziksel ve mental olarak en iyi şekilde hazırlamak istiyoruz. CSKA ile olan geçmişimizi unutup yeni bir mücadeleye hazır olmalıyız" ifadelerini kullandı.



"İKİ FARKLI STİLE SAHİP TAKIMIN GÜZEL MÜCADELESİ OLACAK"

Fenerbahçe - Real Madrid karşılaşması için yorumlarda bulunan yıldız oyuncu, "Fenerbahçe set oyununu tercih eden çok disiplinli ve çok iyi savunması olan bir takım. Madrid ise çok yetenekli ve hücum gücü çok yüksek bir takım. Her oyuncusu fark yapabilir. İki farklı stile sahip takımın güzel mücadelesi olacak" açıklamasını yaptı.



"TAKIM KİMYASI İLE BAŞARILAR KAZANAN BİR EKİBİZ"

Kendilerini favori olarak görmediklerini vurgulayan Spanoulis, "Bizden iki üç kat daha fazla bütçeye sahip takımlar var. Takım kimyası ile başarılar kazanan bir ekibiz. Kazanmak için neler yapmamız gerektiğini biliyoruz ve elimizden geleni yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

(Oğuzhan Ort / İHA)