05.01.2017 12:23 Final dönemi öğrenciler kütüphaneden çıkmıyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri final döneminin gelmesi sebebiyle okul kütüphanesine yoğun ilgi gösteriyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri final döneminin gelmesi sebebiyle okul kütüphanesine yoğun ilgi gösteriyor.



2016-2017 Güz Dönemi Final Sınavlarının başlaması ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri okul kütüphanesine yoğun ilgi göstererek, derslerini çalışıyorlar. Üniversite Gülümbe Kampüsü'nde bulunan Kütüphane ve Bilgi Merkezi Final Dönemi olmasıyla 7/24 açık olarak hizmet verirken öğrenciler vakitlerinin bir çoğunu burada geçirerek sınavlarına hazırlanıyor. Yoğun ilgi gösterilen kütüphanede 3 Ocak'tan itibaren başlayan yoğunluğun 13 Ocak'ta sınavların bitmesi ile azalacağı öngörülüyor.

