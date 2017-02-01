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Filmleri aratmayan soygun planı cezaevinde son buldu
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Filmleri aratmayan soygun planı cezaevinde son buldu

Bursa'da 3 hırsızın filmleri aratmayan hırsızlık planı cezaevinde son buldu. İstanbul'da özel bir hastanede yatan bir hastanın odasından çantasını çalan kimliği belirsiz 3 hırsız adresini aldıkları hastanın çantasında bulunan anahtar ile Bursa'daki evini soymaya kalkıştı. Şahıslar suç üstü yakaladı.

Bursa'da 3 hırsızın filmleri aratmayan hırsızlık planı cezaevinde son buldu. İstanbul'da özel bir hastanede yatan bir hastanın odasından çantasını çalan kimliği belirsiz 3 hırsız adresini aldıkları hastanın çantasında bulunan anahtar ile Bursa'daki evini soymaya kalkıştı. Şahıslar suç üstü yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul'daki hastanelere dadanan bir hırsızlık şebekesi, özel bir hastanede uzun süredir tedavi gören F.G. uyuduğu sırada odasına girip önce F.G.'nin uyuduğunu tespit etti. Daha sonra odanın önünde cep telefonu ile konuşarak F.G.'nin yakınıymış imajı veren zanlılardan biri kendisini hastane personeli olarak tanıtıp uyandırdığı F.G.'den kayıtlara girme bahanesiyle ev adresini istedi. Bir kaç denemenin ardından tekrar odaya girip F.G.'ye ait çantayı çalan hırsızlar Bursa'ya gitti. Uyandığında çantasının olmadığını fark eden F.G. hemen hastane personeline bilgi verdi. Kamera görüntülerinden şahısların hastaneyle bir ilgileri bulunmadığının anlaşılması üzerine F.G. Bursa'daki oğlunu arayıp çantasının çalındığını, evin ve kasa anahtarının çantada olduğunu, hırsızların Bursa'daki eve gelebileceğini belirterek evin kilitlerini değiştirmesini söyledi. Daha sonra polisi de arayan F.G. durumu anlattı.
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri F.G.'nin oğlu ile irtibata geçip Nilüfer ilçesindeki evinde pusuya yattı. Gece yarısı evin önce zilini çalan hırsızlar daha sonra site güvenliğine F.G.'nin yakını olduklarını söyleyip dairenin bulunduğu binaya girdi. Şahıslar dairenin kapısını açamadı. Bir anda kapıyı açan F.G.'nin oğlunu karşısında gören hırsızlar F.G. için geldiklerini söyledi. O sırada evde bulunanlar tarafından bir süre oyalanan 2 hırsız siteden çıkmaya çalıştıkları sırada polis tarafından yakalandı. Çevrede araştırma yapan ekipler 34 plakalı bir otomobilde bekleyen 3. kişiyi de gözaltına aldı.
Otomobilde yapılan aramada F.G.'ye ait olduğu belirlenen çanta ele geçirildi. İsimlerinin A.S., C.U. ve C.İ. olduğu tespit edilen 3 hırsız emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Olayın ardından İHA muhabirine konuşan F.G.'nin kuzeni Turhan Gürsel, "Kuzenim İstanbul'da kanser tedavisi görüyordu. Geçen hafta yanına kendilerini hastane personeli olarak tanıtan kişiler, 'Kayıtlara girmemiz için sizin açık ev adresiniz gerekiyor' diyerek, Bursa'daki ev adresini istemiş. Uyku sersemi adresini gelen kişilere vermiş. Ardından kendine geldiğinde çantasının yerinde olmadığını fark eden kuzenim, bunun üzerine oğluna haber vererek kilitleri değiştirmesini söylemiş. Aynı günün akşamı Nilüfer ilçesindeki evine gelen 2 hırsız evin kapısını zorlarken polislere haber verilmesiyle suçüstü yakalanmış. Diğer hırsız sokakta bekleyen aracın içinde çalınan çantayla birlikte yakalandı" diye konuştu.
(Uğur Uslubaş - Zafer Peker/İHA)
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