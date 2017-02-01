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Filmleri aratmayan kasa hırsızlığı kamerada
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Filmleri aratmayan kasa hırsızlığı kamerada

Gaziantep'te sabaha karşı sokak ortasında bulunan 2 tonluk çelik para kasasının, filmleri aratmayan çalınma görüntüleri ortaya çıktı. Araçla sürüklenen çelik kasa, daha sonra ise transpaletle taşınmak istenirken, taşınamayınca sokak ortasında bırakıldığı tespit edildi.

Gaziantep'te sabaha karşı sokak ortasında bulunan 2 tonluk çelik para kasasının, filmleri aratmayan çalınma görüntüleri ortaya çıktı. Araçla sürüklenen çelik kasa, daha sonra ise transpaletle taşınmak istenirken, taşınamayınca sokak ortasında bırakıldığı tespit edildi.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi'nde bir markete giren hırsız ya da hırsızlar, yaklaşık 2 ton ağırlığındaki kasayı çalmak istemiş, markette bulunan transpalet ismi verilen yük ve malzeme aracı ile gerçekleştirilen uğraşların ardından 500 metre taşıyabilmişti. 60 Yıl Mahallesi'ndeki bir ara sokakta kasayı ve transpaleti bırakan hırsızlar kayıplara karışmıştı. Polis ekipleri kısa sürede kasanın sahibini belirlerken, kasayı çağırdıkları vinç yardımı ile sahibine teslim etmişti. Çevredeki kamera görüntülerinden hırsız ya da hırsızların peşine düşen polis ekipleri, hırsızların iki kişi olduğunu tespit etti.

HIZLI VE ÖFKELİ FİLMİNİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜLER
Hırsızların kullandığı tahmin edilen güzergahta çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polislerin incelemesinde hırsızların, Hızlı ve Öfkeli 5 filmini aratmayacak bir soygun girişiminde bulundukları tespit edildi. Görüntülerde, bir otomobille kaçan kimliği belirsiz 2 şahıs, çelik kasayı bağladığı aracı ile sürüklüyor. Virajı dönen aracın arkasındaki çelik kasa, yolun kenarında park halindeki bir araca çarpıyor. Kazanın ardından hırsızlar bir süre durarak, çevredeki insanlar ve seyir halindeki araçlara rağmen yoluna devam ediyor.
Bir süre daha ilerleyen şahısların kasayı araçtan ayırdığı belirlenirken, zanlılardan birinin aracı götürdüğü, diğerinin ise marketten aldığı transpaletle kasayı taşımak istediği ortaya çıktı. Başarılı olamayan zanlının, kasayı sokak ortasında bırakarak kaçtığı belirlendi.
Kasayı ve transpaleti inceleyen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından ise hırsızlıkta kullanılan otomobilin plakası ve hırsızların kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.
(Mehmet Bulut/İHA)
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