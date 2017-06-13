Film sahnelerini aratmayan bonzai operasyonu

İstanbul'dan getirdikleri bonzaiyi Manisa'ya sokmaya çalışan 2 zanlı narkotik ekiplerince suçüstü yakalandı.

İstanbul'dan getirdikleri bonzaiyi Manisa'ya sokmaya çalışan 2 zanlı narkotik ekiplerince suçüstü yakalandı.

Film sahnelerini aratmayan operasyonda araçların hava filtresinde saklanan sentetik uyuşturucu maddesi narkotik köpeği Narko tarafından bulunurken, 2 zanlı da gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, Şehzadeler ilçesi Gediz Işıklı kavşakta film gibi operasyon düzenleyerek bir otomobilin gizli bölmesinde bonzai diye tabir edilen uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Bir istihbaratı değerlendiren Narkotim ekipleri İstanbul'dan Manisa'ya bonzai getirileceğini öğrendi. Saat 22.30 sıralarında İstanbul yönünden gelen kırmızı otomobil Narkotim ekipleri tarafından takibe alındı. Takip sonucu diğer polis ekipleri Manisa girişi Gediz ışıklı kavşakta otomobilleri durdurarak arama yaptı. İçerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobilin polis noktasına gelmesinin ardından otomobil içinde bulunan iki kişi gözaltına alındı.

Motor kısmını açan polis ekipleri Narko isimli polis köpeğinin yaptığı kontrolden sonra hava filtresine saklanmış bonzai diye tabir edilen uyuşturucu maddeyi buldu.

Gözaltına alınan 2 zehir taciri ifadesi alınmak üzere Uyuşturucu Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Özellikle son dönemlerde sokak satıcılarına yönelik büyük bir çalışma yapan polis ekipleri operasyonların artarak devam edeceğini belirtti. Ele geçirilen bonzainin 100 gram olduğu ve piyasaya sürülmesi halinde 500 kişiyi zehirleyebileceği öğrenildi.

Sadık Cangel - Önder Aydın /İHA)